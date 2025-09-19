Actividades en la calle, torneos y marchas para los más deportistas

Lydia Martín Santomera Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:08 Comenta Compartir

Los amantes del deporte tienen por delante dos semanas cargadas de actividades que invitan a la participación con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora del Rosario de Santomera. Un año más, la programación deportiva gana protagonismo en estas fechas, con propuestas para todos los gustos y aficiones, buscando fomentar hábitos saludables e involucrar tanto a vecinos como a visitantes.

El programa comenzó el pasado miércoles en el Jardín Nueva Santomera con la iniciativa 'Deporte en la calle', que convoca actividades en diferentes emplazamientos del municipio. En esta ocasión, el hockey abrió la programación, que continuará al aire libre el lunes 22, a las 18.00 horas, con gimnasia rítmica en la Plaza de la Salud. Será hasta las 20.00 horas sin necesidad de inscripción. Este último deporte también estará presente el sábado 27 en el Pabellón El Limonar con una exhibición de conjuntos nacionales de gimnasia rítmica a partir de las 12.00 horas.

Para quienes prefieren el baloncesto, el miércoles 24 a las 17.00 horas se realizará un 3x3 en el Jardín Adolfo Suárez, abierto a quienes quieran participar de forma gratuita, previa inscripción al 655 316 937. En el Jardín Nueva Santomera, el miércoles 1 de octubre, a las 17.30 horas, será el turno del torneo infantil y cadete de voleibol femenino. Las inscripciones se realizarán en la cuenta de Instagram @voleibolsantomera.

Campeonatos

Este domingo el Auditorio Ginés Abellán acogerá el X Campeonato Nacional de Fitness Vamos A+. El pesaje de deportistas comenzará a partir de las 9.00 horas, y dos horas más tarde empezará la competición.

Desde el viernes 26 y hasta el domingo 28, en el Polideportivo Municipal vivirá tres jornadas dedicadas a los deportes de raqueta en las categorías absoluta, 3ª, 4ª y 5ª masculina y 5ª femenina en pádel, y absoluta masculina en tenis. Inscripciones abiertas hasta el día 25 de septiembre en el teléfono 659 487 380. Los que prefieran el ajedrez, el sábado 27 será su turno en la Casa del Huerto a las 19:30 horas en el torneo nocturno IV Memorial Dr. José Aguilera, en las categorías general, sub-14, sub-12, sub-10 y veteranos. Más información e inscripciones hasta el 25 de septiembre, en el teléfono 684 140 408.

La XI Carrera Popular de Santomera será el sábado 11 de octubre en categoría absoluta y para escolares

El viernes 3 de octubre, en el Pabellón Municipal de Deportes, a las 17:00 horas comenzará el Torneo open de tenis de mesa, para todas las categorías, con inscripciones gratuitas en el mismo lugar desde media hora antes del inicio. El aparcamiento disuasorio de la Cruz Roja será el lugar donde la petanca tome protagonismo en la Supercopa Fiestas de Santomera. Será el domingo 5 a las 9.00 horas, con una segunda jornada que tendrá lugar el 12 de septiembre.

Marchas y rutas

Los que prefieran las dos ruedas, el lunes 29 de septiembre podrán participar en una marcha cicloturista por el término municipal que comenzará, a las 10:30 horas, en la Casa del Huerto, con llegada a la plaza Borreguero-Artés (Casa del Ayuntamiento). Un día antes, en el Embalse de Santomera tendrá lugar una orientación en bici de montaña, MTB-O ASON, con salida desde la zona recreativa del pantano a las 9:00 horas y recorrido por los alrededores del embalse. Se trata de una competición incluida en la liga regional y Circuito del Sureste.

Quienes prefieren ir a pie, el martes 30, a las 20:30 horas, desde el Jardín de Euterpe y hasta El Polvorín se realizará una marcha nocturna para caminar entre limoneros.

La XI Carrera Popular de Santomera se celebrará el sábado 11 de octubre. Por la mañana, a las 10.00 horas, será el turno de las competiciones escolares, con punto de encuentro en el aparcamiento del Polideportivo Municipal. A las 19:00 horas será en las categorías absolutas desde el recinto El Polvorín, con urbano en distancias de 5K y 10K. Inscripciones en www.famu.es

Completa la programación una jornada abierta de espeleología y tirolinas, el domingo 5 de octubre a las 9:00 horas en el espeleódromo municipal con participación gratuita y sin inscripción, siendo el horario para menores de 11 a 13.00 horas.