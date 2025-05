Juan Miguel Zornoza: «Esta feria es el escaparate de toda una ciudad dedicada en cuerpo y alma a la industria del mueble»

S. Triguero. Yecla Jueves, 22 de mayo 2025, 00:05 Comenta Compartir

La FMY continúa dando muestras de porqué sigue siendo no solo el evento más longevo de su sector sino también el exponente más representativo de la industria del mueble tras una última edición exitosa, cuyos datos de participación y visitantes confía en repetir este año. De hecho, el director de la feria confirma en esta entrevista la presencia de 90 firmas expositoras y apuesta por entre tres mil y tres mil quinientas visitas durante los tres días y medio que dura el certamen.

–¿Cómo se presenta este año la Feria del Mueble Yecla en cuanto a nivel de participación y encuentros comerciales programados?

–La Feria del Mueble Yecla, como el mayor evento de nuestra Región para profesionales del sector del hábitat de toda esta y referencia en todo el mercado nacional, es un punto de encuentro ineludible dado su arraigo como la feria del mueble más longeva de nuestro país, como tal, a pesar de la situación de incertidumbre económica que reina actualmente, esperamos un número de firmas expositoras y visitantes similares al año pasado, año que fue el más exitoso de los últimos cinco, tendremos en torno a 90 firmas expositoras y apostamos por entre tres mil y tres mil quinientas visitas durante los apenas tres días y medio de certamen, para ello contamos con la ayuda inestimable de la administración regional y del Info, gracias a este vamos a contar con en torno a 35 representantes internacionales de empresas interesadas en hacer negocio en nuestra feria, de países como Hungría, Polonia, Ucrania, Reino Unido, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Francia, Italia, Marruecos, Egipto y Suiza que dotan a la feria de un claro interés para firmas que quieren abrirse a mercados internacionales. A su vez, nuestra feria, aún contando con las mejores empresas del hábitat de nuestra región entre sus expositoras, también acoge firmas, no solo de fuera de nuestro país, si no también de Ucrania y Portugal por ejemplo, aunque el núcleo fundamental de la feria ha sido, es y seguirá siendo la industria del hábitat de Yecla que supone la mayor concentración de ese sector en todo nuestro país.

–¿Qué novedades importantes destacaría?

–Este año seguimos apostando por el sector del contract como imprescindible, no solo para nuestra feria, si no también para toda la industria del hábitat, por ello apostamos por fomentar las visitas de personas y empresas especializadas en ese sector, cadenas hoteleras, interioristas, arquitectos y prescriptores en general para seguir abriendo oportunidades de negocio, por eso este año organizamos de la mano del Info las segunda Jornadas Internacionales Contract para todos los visitantes del certamen y la formación especializada, gratuita para las firmas expositoras y con un precio contenido para los que no lo son, formación que difícilmente pueden encontrar fuera de nuestra feria. Este año, como novedad y fruto de nuestra concienciación por la buena gestión de los recursos, apostamos por las tres 'R', reducir, reciclar y reutilizar, con una firma invitada para mostrar ese aspecto que entendemos ha llegado para quedarse y del cual no podemos quedar descolgados.

–¿Qué importancia tiene esta feria para la industria del mueble a nivel regional y nacional?

–Sin duda y como he indicado antes, la feria es el escaparate de toda una ciudad que está dedicada en cuerpo y alma al sector que constituye el eje fundamental de la economía yeclana, el sector del hábitat y su feria, la Feria del Mueble de Yecla, es el buque insignia de toda una ciudad y una región, el escaparate de un sector que genera un gran valor añadido y da empleo estable y de calidad a miles de familias en nuestra Región de Murcia.

–¿Cómo ha evolucionado la Feria del Mueble Yecla en los últimos años?

–Adaptándose a los nuevos tiempos, evolucionando hacia un evento de encuentro entre profesionales, más allá del la concepción del siglo pasado como lugar de compra y venta, actualmente las formas de compra son distintas a las del siglo XX, pero el encuentro personal entre personas y poder palpar y tocar el producto sigue siendo básico.

–¿Qué papel tienen los fabricantes y agentes comercializadores de muebles en la buena marcha de la feria?

–Los agentes comerciales y las firmas expositoras son la pieza fundamental junto con los visitantes para el éxito de un evento de este tipo, todos colaboran para conseguir que los intereses de unos y otros se vean colmados, son las tres patas que sostienen la feria.

–¿A qué nuevos desafíos se enfrenta el sector?

–El sector de las ferias de muestras es cada vez más complicado dado el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos instrumentos de venta, por eso debemos evolucionar hacia un modelo más orientado al 'networking' que a la simple venta de productos, en todo caso, todo cambia edición tras edición, pero lo que está claro es que la feria es la catapulta de la que han salido grandes empresas y se han formalizado grandes negocios, apostamos por que esto siga ocurriendo en el futuro, la feria es un escaparate único para cualquier empresa que quiere hacerse un nombre en el mercado nacional e internacional

–¿Qué mensaje lanzaría a quienes tienen previsto participar y visitar la FMY este año?

–A las firmas expositoras que la Feria del Mueble de Yecla es el lugar dónde deben estar, que tienen la oportunidad de competir de tu a tu con empresas firmemente consolidadas en el sector y a los visitantes que van a tener la ocasión de ver lo mejor entre los fabricantes del sector del hábitat y que van a venir a una ciudad que, no solo tiene la feria, a su alrededor tiene miles de metros cuadrados de industrias dedicadas en cuerpo y alma a idear, diseñar y construir lo mejor.