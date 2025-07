Bartolomé Vera: «La formación es un eje principal en la mejora de la hostelería y el turismo»

Benito Maestre Murcia Lunes, 28 de julio 2025, 23:39 Comenta Compartir

Bartolomé Vera, gerente del Hotel Los Habaneros de Cartagena, asumió el pasado junio la dirección de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) con el claro propósito de «seguir reforzando la promoción de la Región de Murcia como destino turístico». En la anterior legislatura ejerció el cargo de vicesecretario, por lo que parte con ventaja en esta nueva andadura. «El compromiso institucional necesario», apostilla.

-Lleva en el cargo poco más de un mes.

-Asumí el cargo porque estoy convencido del potencial turístico de la Región de Murcia. Aprovechando la bonanza turística que tenemos a nivel nacional, creí que es el momento de que nuestra comunidad despegue y se posicione donde debería estar desde hace mucho tiempo, porque tiene todo el potencial para ser un destino de primer nivel. En los últimos cuatro años he sido vicepresidente de HoyTú y he visto todos los avances del sector y el compromiso que tienen todos los asociados del sector del turismo por empujar para que la Región se posicione donde tiene que estar, y eso me ha animado a seguir luchando.

-En su toma de posición dijo que quiere escuchar al sector e identificar los puntos de mejora. ¿Qué necesidades ha podido detectar?

-Si queremos crecer con los profesionales del sector, necesitamos mano de obra cualificada para poder dar un servicio excelente. Lo primero que hemos hecho es reunirnos con la Consejería de Educación para ver la posibilidad de transmitir a los jóvenes que se decanten por el turismo, a través de las diferentes enseñanzas (grado, FP dual). Necesitamos empezar a hacer cantera y tener recursos para dar cobertura al futuro turístico de la Región de Murcia. Es ahora, en temporada alta, cuando se nota que vamos muy, muy, muy justos de mano de obra. La formación y la especialización son dos ejes principales si queremos que mejore el sector. No nos sirve de nada promover y tener más turistas si al final no podemos atenderlos de la forma que merecen.

-¿En qué punto están la hostelería y el turismo en clave regional?

-Queda muchísimo por hacer. Desde la pandemia, hemos avanzado un poquito en ocupación hotelera, hemos subido un poquito el precio medio por habitación, estamos mejor en hostelería y no hay ni un solo municipio de la Región de Murcia sin uno o dos establecimientos de restauración; aquí se come de maravilla, esto es una realidad, y tenemos que utilizar esos recursos para que la gente venga y que el turista gastronómico empiece a ver la Región de Murcia como un destino de referencia. También tenemos que aprovechar el resto de bondades como comunidad pequeña que ofrece una diversidad enorme, desde la costa hasta el interior.

-¿Qué expectativas barajan para esta temporada de verano?

-Lo que los datos notan es que va a ser un poquito mejor que el año pasado. Somos un destino de última hora, pero en un principio las previsiones que teníamos en junio para julio y agosto son muy similares o un poquito mejor que el año pasado. Pero si nos comparamos con destinos turísticos muy cercanos a nosotros, estamos a una distancia enorme. Me refiero a Alicante y a Almería, que en los últimos años están creciendo de una forma tremenda. Alicante, fundamentalmente, está donde está porque lleva muchos años trabajando con el turismo y porque le ha prestado mucha atención a la industria del turismo durante muchos años.

«Los datos prevén que la temporada de verano de este año será un poquito mejor que la del pasado ejercicio»

Que Alicante y Almería funcionen, a nosotros nos beneficia, porque aprovechamos sus recursos con el objetivo de potenciar a la Región de Murcia y de no perdernos absolutamente nada. Hemos tenido recientemente el festival Rock Imperium y los conciertos de Arde Bogotá, y mucha gente ha venido a través del aeropuerto de Alicante, porque al final la distancia no es tanta. Nosotros siempre vendemos los dos aeropuertos [Altet y Corvera] como si fueran nuestros.

-¿Es suficiente la planta hotelera de la Región de Murcia?

-Tenemos que mejorar y ampliar la planta hotelera de la Región de Murcia, porque así lo demuestran los datos. Tenemos unos de los precios más baratos de España, y para poder subirlos, a sabiendas que los clientes extranjeros están dispuestos a pagar más, hay que dar más servicios y más calidad. Necesitamos ampliar la planta hotelera en todos los destinos de la Región, porque también ayuda a que los promotores de eventos se decidan a celebrar festivales, congresos, deportes... Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con la dificultad de dónde dormir y cómo llegar a la Región de Murcia.

-¿Cómo va a mejorar el primer Pacto por el Turismo de la Región de Murcia la situación del sector?

&ndashYa ha mejorado en dos aspectos. Por un lado, el pacto contempla una dotación extraordinaria de seis millones de euros entre 2026 y 2027 para un abordaje integral en todos los ámbitos turísticos. Y por otro, intentamos que la Comunidad Autónoma luche y pelee por las competencias de Costas, para resolver las concesiones para instalar chiringuitos en las playas regionales. Porque no podemos estar en pleno verano con instalaciones turísticas pendientes de adjudicar, ya que estamos restando servicios a los clientes y los adjudicatarios están perdiendo dinero. Esto no nos puede pasar, tenemos que evitarlo.