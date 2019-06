Valcárcel: «Hay que hacer una reflexión y analizar dónde nos hemos equivocado»

Ramón Luis Valcárcel advierte a «algunos voceros» de que «se vayan acostumbrando» a oír las opiniones y reflexiones de los militantes del Partido Popular que, como en su caso, se expresaron en la reciente Junta Directiva Regional que analizó los resultados electorales del pasado domingo. Apelando a la autocrítica, Valcárcel tuvo la cuota de protagonismo que muchos esperaban: unos con expectación y otros con desagrado. Fernando López Miras y su equipo aguantaron el 'chaparrón' de quien fue hasta hace poco líder indiscutible de los populares murcianos.

«Hay un proceso de negociación y deseo el mayor éxito; pido que no se pongan piedras en el camino. Toca hacer piña». «Quiero mantenerme al margen. No pretendo impulsar a nadie, y no existe ningún movimiento de nadie en el partido»