Urralburu: «Votar a Podemos vale triple porque evita que gobierne PP, Vox y Rivera» El candidato de Podemos a presidir la Región, Óscar Urralburu, este viernes. / Podemos El candidato de la formación morada a presidir la Comunidad insta a los murcianos a apostar por su Partido «para que el cambio que se va a producir en la Región no quede en manos de Ciudadanos» EFE Murcia Viernes, 24 mayo 2019, 12:16

El candidato de Podemos a presidir la Región de Murcia, Óscar Urralburu, explicó este viernes que votar a su formación este próximo domingo será una garantía directa de que el cambio que se va a producir no quedará en manos de Ciudadanos, augurando que el PSOE «hincará la rodilla» ante esa formación. Pidió por ello una oportunidad a los votantes «para multiplicar los beneficios de ese trabajo desde las Consejerías, para demostrar que somos necesarios, útiles y garantes de que ya no solo el cambio va a ser posible, sino que ese cambio camina realmente hacia un futuro decente y progresista».

Urralburu afirmó que las elecciones del próximo domingo «van a marcar a toda una generación. Si todos salimos a votar, acabaremos con el cuarto de siglo del PP en el poder», remarcó. A su juicio, su papeleta «vale triple, porque nos aseguramos de que no gobiernan PP y Vox, evitamos que sea Albert Rivera el que mande en nuestra Región y garantizamos un gobierno progresista de verdad».

Óscar Urralburu hizo hincapié en que la Región que nos merecemos «está a la vuelta de la esquina. Nunca en 25 años hemos estado tan cerca». «Es una oportunidad que no sabemos si se volverá a repetir y no podemos desperdiciar votos progresistas, no se nos puede escurrir entre las manos el momento histórico que estamos viviendo», señaló.

María Giménez, número dos a la Asamblea Regional, subrayó que los cuatro años de trabajo en la Cámara «nos avalan. Con seis diputados hemos conseguido cambiar la ley de vivienda, salvar de la catástrofe al Mar Menor o evitar que el PP siguiera poniendo a la venta todos nuestro patrimonio natural».

De ahí que Giménez haya pedido a todas las personas que todavía tienen dudas de cara al domingo «que den una oportunidad a Podemos Región de Murcia. Que estos cuatro años han sido solo un inicio. Tenemos tanto por hacer y tantas batallas que ganar para que la vida en esta Región sea más justa y decente que devolveremos en esfuerzo y trabajo cada papeleta de Podemos en las urnas», explicó. «Haremos que esta Región se sienta orgullosa de las políticas de su gobierno que, con nosotros en él, luchará cada día para que podamos tener, de una vez, una Región moderna, progresista y de buenas oportunidades», afirmó.

Por su parte, Ginés Ruiz, candidato de Podemos Equo al Ayuntamiento de Murcia contó que el próximo domingo todos los murcianos tienen delante de sí la oportunidad de «dejar atrás al municipio que divide, al que ha creado vecinos de primera y de segunda, al que ha vivido de las grandes promesas y los grandes incumplimientos».

De ahí que Ginés Ruiz haya insistido en que el 26 de mayo es el día en el que «hay que devolver el Ayuntamiento a la ciudadanía. Nosotros lo tenemos claro. Vamos a gobernar para la gente de esta ciudad, sin mirar dónde viven». «Hemos trabajado cuatro años en las instituciones con seriedad y rigor. Garantizamos el cambio real y vamos a demostrar que se puede hacer un municipio en el que mejore la vida cotidiana de todos y todas», concluyó.