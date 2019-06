Teodoro García sostiene que los diez puntos de Ciudadanos «son una buena base para negociar» Los miembros del comité negociador del PP constituido ayer. / PP Declara a 'La Verdad' que el decálogo naranja no le parece mal, y que la dirección regional tiene «manos libres» para alcanzar un posible pacto MANUEL BUITRAGO Martes, 4 junio 2019, 03:20

El decálogo de medidas que ha puesto Ciudadanos encima de la mesa para tratar de alcanzar un pacto con el Partido Popular «son una buena base para empezar a negociar», según manifestó ayer a 'La Verdad' el secretario general de los populares, Teodoro García. «En principio no nos parecen mal», apostilló. El dirigente indicó que a partir de hoy se sentarán a hablar con Ciudadanos y Vox por separado, para intentar alcanzar pactos de gobernabilidad, acuerdos de investidura, coaliciones o apoyos puntuales, según los casos, en ayuntamientos y en cuatro comunidades autónomas, entre ellas la de Murcia.

García señaló que la dirección nacional del PP quiere que todas las negociaciones se lleven a cabo en los respectivos territorios. «Estarán pegadas al terreno. Los comités de acuerdos para la gobernabilidad tendrán manos libres para dialogar y actuar porque conocen en detalle los aspectos de cada territorio». Las conversaciones se llevarán a cabo en dos etapas, primero analizando y confrontando los programas de cada partido, y después hablando de las personas que ocuparán los cargos.

Sobre Vox, el secretario general del PP espera que decida «qué papel quiere tener». Teodoro García ha mantenido ya contactos con sus homólogos de otros partidos, aunque precisa que aún no se puede avanzar nada. Ayer llamó formalmente a representantes de Ciudadanos y a Vox para emplazarles a participar en una mesa a tres. En el caso de que no quieran esa reunión a tres, que es lo más probable, el PP se reunirá por separado. En declaraciones a Antena 3, García Egea reclamó a todos un «esfuerzo» porque cree que al final la foto del Gobierno de Andalucía ha sido «positiva». Pidió que no se empeñen en descalificar «a determinadas fuerzas», en referencia a Vox.

Comité negociador regional

El presidente autonómico del PP, Fernando López Miras, designó ayer al Comité Regional de Acuerdos para la Gobernabilidad, para coordinar las negociaciones para la constitución de gobiernos en los ayuntamientos en los que el PP tiene posibilidad de formar mayorías, así como en la Comunidad Autónoma.

El Comité está integrado por José Miguel Luengo, que es representante del PP regional en el Comité Nacional de Acuerdos para la Gobernabilidad; así como la presidenta del Comité Electoral, Visitación Martínez; la vicesecretaria de Acción Municipal, Rebeca Pérez; la vicesecretaria de Acción Social, Violante Tomás; el secretario ejecutivo de Economía, Javier Celdrán; y el coordinador de Transparencia, Ética y Participación, Enrique Ujaldón.

Luengo afirmó que «queremos contribuir a construir el futuro de la Región para los próximos cuatro años, con gobiernos estables, reformistas y liberales. Apostamos por acuerdos con partidos políticos con los que compartimos lo esencial, como las bajadas de impuestos, la libertad educativa, así como garantizar la igualdad de oportunidades y la creación de empleo de calidad».