María José López Suanzes: «Evitaré que pongan 'a dedo' a los funcionarios que controlan la gestión local» María José López Suanzes, en la Calle Mayor de Cartagena. / antonio gil / agm «La recepción del Palacio de Deportes, sin acabar, y el pago del triple de lo presupuestado por el Palacio de Congresos no se pueden repetir», afirma la candidata de Vox a la alcaldía de Cartagena EDUARDO RIBELLES Viernes, 24 mayo 2019, 02:29

Como médico, María José López Suanzes (Cartagena 1969) está acostumbrada a escuchar los problemas de otros antes de decidir qué hay que hacer para curarles. Es algo que echa de menos en los miembros del gobierno y de la oposición municipal y, para ella, es una de las razones de la falta de acuerdo en el Ayuntamiento y de que los vecinos estén descontentos con su gestión. Es madre de una chica de 18 años y de un muchacho de 16, con una discapacidad intelectual. Estar con su familia y viajar con ellos ocupa gran parte del ocio, al que reconoce que probablemente tendrá que dedicar menos tiempo si entra en el Ayuntamiento.

-¿Cree usted que puede influirle en su actividad política esa condición de madre de una persona que precisa una atención diferente?

-Solo puedo decir que ha supuesto una lucha muy dura sacar la situación adelante y que he desarrollado una fortaleza que me ayuda todos los días en mis quehaceres.

«No uno inmigración y delincuencia, pero los inmigrantes mal integrados influyen»

-¿Por qué protestó usted en un debate reciente entre candidatos en Los Mateos desde el patio de butacas?

-Porque me sentí como esos jóvenes aprendices que no han tenido nunca un empleo y a los que no se les da una oportunidad por falta de experiencia. Creo que los partidos emergentes deben tener un cauce para participar en estos foros, aunque no tengan representación, porque si no estarán siempre en inferioridad de condiciones.

-¿No teme que las expectativas de entrar en el Ayuntamiento con los dos ediles que les da la encuesta de Sigma Dos para 'La Verdad', se vean ensombrecidas porque algunos sus votantes, descontentos con el resultado nacional, voten al PP o vayan a la abstención?

-Quiero recalcar que el resultado fue excepcional. Pasamos de muy pocos votos a 2,6 millones a nivel nacional, de los que 22.000 nos dieron su confianza en Cartagena. Estamos a 3.000 votos del primero, el PSOE. Creo que merecemos que sigan confiando en nosotros en las municipales, para que podamos demostrar que mantenemos el mismo discurso en todas partes de España. Por eso, hago un llamamiento. Tenemos que seguir adelante y necesitamos otra vez el apoyo de todos. Son el motor de nuestro proyecto y las personas a las que daremos voz en el Ayuntamiento.

«Necesitamos cada uno de los 22.000 votos del 28 de abril para llevar su voz al Ayuntamiento»

-Una de las diferencias con los comicios municipales es la participación de MC, que podría convencer a parte de su electorado. ¿Qué factor diferencial ofrecen ustedes respecto a ese partido?

-Empezaré por lo que compartimos. Vox también defiende la gestión municipal frente a la de la Comunidad Autónoma. En nuestro caso esa confrontación está ahogando al Ayuntamiento y obliga a los ciudadanos a ir a Murcia para cuestiones básicas. Hay que descentralizar los servicios regionales, porque no podemos estar constantemente llamando a la puerta de la Administración regional. Entre las diferencias con MC hay una fundamental de eficacia. El líder de ese partido, José López, lleva ocho años en el Ayuntamiento, de los que dos y pico estuvo en el gobierno. Me pregunto por qué si tenía tan claras las cosas que había que hacer por Cartagena, no las ha llevado a cabo.

«Sanidad y Educación deben pasar al Estado. Eso será beneficioso para el Ayuntamiento»

-¿Y qué piensa de su exigencia de una provincia para Cartagena?

-Que no estamos de acuerdo en ningún caso. Nosotros defendemos la devolución de competencias de la Comunidad al Estado, como la Educación y la Sanidad, para que sea el Gobierno central el que las comparta directamente con los ayuntamientos, sin intermediarios que lo que hacen es poner filtros.

-¿Y no cree usted que eso alimentaría un mayor centralismo?

-No, porque habría responsabilidad compartida, por ejemplo en Sanidad. Eliminar la barrera de la Comunidad Autónoma permitirá que el Estado demuestre que está por el bien común de todos los españoles y no permite que unos salgan más favorecidos que otros por el lugar en el que viven. Estoy convencida de que nos llegarían mas recursos que ahora y habría menos trabas.

-¿Con quién pactaría la formación de un gobierno y con quién no?

-Sin saber los resultados, prefiero no descartar a nadie. Pero es evidente que hay partidos que piensan cosas totalmente distintas a nosotros y, si quieren llevarlas a cabo, no vamos a entendernos.

«Para proteger la riqueza cultural, apuesto por recurrir al mecenazgo privado»

-Algo parecido me dijo la candidata de Unidas Podemos, Pilar Marcos, respecto a ustedes. ¿Se refiere a ellos?

-Evidentemente. Tengo claro cuáles son mis prioridades, porque van en mi programa. No renunciaremos a ellas. Y no vamos a dar carta blanca a nadie.

-¿Qué proyectos tiene usted en mente impulsar, si entra en el Ayuntamiento, y ejecutará si tiene responsabilidades de gobierno?

-En el tiempo de precampaña y campaña electoral he ido de un barrio a otro, en especial por algunos como Lo Campano y Los Mateos y en todos he preguntado: «¿Qué necesitáis?». No soy partidaria de imponer lo que yo creo que debe tener cada uno, sino darles participación. Y a raíz de eso me he dado cuenta de que quieren cosas muy básicas: el alumbrado, el asfaltado, el mantenimiento de las aceras , la limpieza de las calles y de los solares sucios y abandonados que hay por todo el municipio. Y mayor presencia policial, porque los jóvenes se sienten inseguros.

-¿Cómo se puede acabar con esa inseguridad?

-Agilizando la entrada de más agentes en la Policía Local y aumentando la coordinación con otros cuerpos policiales.

«Cubriremos necesidades como la limpieza viaria y la seguridad»

-Habla usted de aumentar la plantilla de empleados municipales con más agentes ¿Hay alguna medida más que usted proponga en materia de Personal?

-Contar de una vez con un interventor, una secretaria del Pleno y otros altos funcionarios cuya habilitación nacional les permita estar al margen de las presiones políticas. No pienso contribuir a poner a nadie 'a dedo'. No puede ser que ocupen estos puestos los amigos que cada uno pueda pensar que no pondrán obstáculos a sus decisiones. Tenemos ejemplos de que eso ha sucedido. ¿Quién dio el visto bueno a la recepción de las obras del Palacio de Deportes? ¿Por qué lo hizo? ¿Quien firmó los sucesivos incrementos de presupuesto del Auditorio El Batel? ¿En qué criterio se basó? Esas cosas no pueden repetirse y la garantía es la autonomía y la protección de quien da fe de que las cosas están bien hechas.

- ¿Qué más propuestas tiene?

-Tenemos un patrimonio histórico y cultural impresionante y debemos velar por su mantenimiento y su restauración. Como lo más probable es que no haya dinero para hacerlo todo, lo más rápido y efectivo es recurrir al mecenazgo privado. No solo nos permitiría recuperarlo, sino también promocionarlo. La promoción es otra asignatura pendiente, por ejemplo en el caso de fiestas como la Semana Santa

-¿Cómo pretende mejorarla?

-Tiene que estar incluida en un plan estratégico de turismo, como elemento principal de atracción de los visitantes.

-¿La promoción turística no es una competencia autonómica?

-El Ayuntamiento debe hacer su propia promoción en estos casos, en colaboración también con los empresarios. El apoyo a las empresas con la supresión de trabas burocráticas y la bajada de impuestos también son necesarias

-¿Qué bajadas fiscales?

-Una en el impuesto de Actividades Económicas y otra rebaja lineal del 25% del de Bienes Inmuebles (IBI) para todas las propiedades, incluidas las empresas. Queremos que los hogares propiedad de familias con hijos tengan una bonificación del 50%. Y que haya una exención total para las familias numerosas. Todo debe funcionar de forma transparente

-¿No cree que se ha mejorado en transparencia desde 2015?

-No lo suficiente. Y no me refiero solo a las ayudas, sino también a los gastos propios de los políticos. Hasta la última factura de los grupos municipales y de los concejales, en el gobierno y en la oposición, deben estar publicadas y que cualquier ciudadano pueda verla, irse al establecimiento correspondiente y comprobar si se ajusta a la realidad.

-¿Qué piensa de la presunta incompatibilidad del exalcalde José López con su actividad empresarial?

-Que en la próxima legislatura todos los ediles con dedicación exclusiva tienen que dedicarse solo a la tarea política. Además, desde el principio tienen que someter todos sus datos al control público. Nosotros hemos pasado por eso a nivel interno. Nuestro partido conoce nuestro pasado, incluido si hay antecedentes penales.

-¿Qué puede hacer el Ayuntamiento en materia de inmigración?

-Nosotros estamos por la inmigración legal y no por la irregular, cuya llegada de la mano de las mafias es propiciada por algunas organizaciones no gubernamentales. Tenga por seguro que ayudaremos a atender a los que lleguen a nuestras costas. Siempre colaboraremos. Pero también tenemos que exigir que no permitan que queden en la calle, sin tutela, desamparados y caigan en la marginación.

-¿Vincula usted eso con el aumento de la delincuencia?

-La inmigración no es la causa directa de la delincuencia pero la que no queda integrada sí puede influir. Por eso, el Gobierno del Estado no puede desentenderse y permitir que se creen situaciones y guetos en los que no están integrados.