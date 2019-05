Errejón ofrece una negociación a PSOE y Cs para que Madrid no dependa de Vox 01:42 Cree que Ciudadanos «no está por la labor» pero su obligación es intentarlo y lanza que Manuel Valls ha retratado su «intransigencia» en la Comunidad EUROPA PRESS Madrid Jueves, 30 mayo 2019, 11:36

El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, ofrece a PSOE y Ciudadanos abrir una negociación para tratar de explorar un acuerdo de gobernabilidad en el Ayuntamiento y la Comunidad para generar una alternativa «al PP de la corrupción y a la extrema derecha de Vox».

Para ello, Errejón ya ha conversado con su homólogo en el PSOE, Ángel Gabilondo, para explorar esta vía y no ha entablado contactos directos aún con Cs, una formación que no cree que esté ahora por la labor de negociar con ambos una alternativa a PP y Cs.

Así lo ha indicado Errejón en sendas entrevistas a 'eldiario.es' y la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, para subrayar que tras los resultados electorales del 26M, donde las fuerzas progresistas no suman mayoría absoluta en las instituciones madrileñas, realiza esta «declaración de intenciones» política para buscar una vía alternativa a gobiernos dirigidos por el PP y con presencia de Vox.

El líder de Más Madrid a nivel autonómico ha señalado que su formación ha tenido más de medio millón de votos en el Ayuntamiento y 15 por ciento de los sufragios en la Comunidad de Madrid, insuficiente para gobernar con el PSOE. Por ello, su partido tiene dos opciones, «sentarse encima de esos votos» sin hacer nada o intentar llegar a acuerdos con el escenario «menos malo posible».

Sobre el caso del Ayuntamiento de Madrid y sobre si estarían dispuestos a apoyar a la cabeza de lista de Cs, Begoña Villacís, como alcaldesa, Errejón cree que su compañera de filas en el Consistorio, Manuela Carmena, debe seguir de regidora al ser la candidata «más votada» pero insiste en que no quiere aventurar ningún escenario sin antes sentarse hablar y que la decisión corresponde al grupo municipal de Más Madrid.

A la oferta de negociación a la formación naranja, el candidato de Más Mádrid ha subrayado que ahora debe pronunciarse Ciudadanos sobre lo que quiere hacer. «Yo sospecho que lo tiene ya decidido», ha lanzado al recordar que en campaña electoral le preguntaron si estaría dispuesto a pactar con Vox y que desde la formación naranja siempre «dieron la callada por respuesta».

También ha revelado que ha conversado ya con Gabilondo y que tendrán una reunión próximamente para «intentar una salida». «Cs no está por la labor pero nuestra obligación es intentarlo en este escenario ya dado», ha insistido.

«Ha habido conversaciones con el Partido Socialista, ha habido conversaciones cruzadas pero no directas con Ciudadanos y estamos tanteando la posibilidad de que pueda haber un acuerdo que tendrá que incluir Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid», ha comentado Errejón a 'eldiario.es'. «A mí no me gusta un gobierno del PSOE con Ciudadanos, así que menos aún me gusta un gobierno de Ciudadanos con el PSOE. Lo que pasa es que la política no es elegir lo que a uno le gusta más, sino elegir entre lo posible», ha añadido.

Preguntado por la decisión del líder BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, de ofrecer los seis votos del que será su grupo municipal a la todavía alcaldesa y segunda en las elecciones, Ada Colau (BComú), y con Jaume Collboni (PSC), el cabeza de lista de Más Madrid ha dicho que entran nuevos «vientos» en la política y que su determinación «sitúa en un problema a la intransigencia de Cs, de Aguado y de Villacís, a los que retrata».

La Comunidad «estaba al alcance»

De los resultados electorales de la izquierda, Errejón ha dicho que el resultado es «bueno» porque la suma de la derecha superaba en 10 puntos porcentuales a las progresista en las elecciones generales y en estas autonómicas se ha reducido a tres punto, pero aún así ha sido «insuficiente» para fraguar un Gobierno netamente de izquierdas.

También ha dicho que en Madrid «lo normal» es que gane la derecha tras unas políticas que durante 25 años han generado un «Madrid neoliberal» y eso se refleja en las urnas. En consecuencia, se debe seguir trabajando para ampliar el espacio progresista de izquierda pues, según ha asegurado, Más Madrid en estos comicios ha logrado «ensancharlo».

Sobre si su decisión de crear Más Madrid fragmentó a la izquierda, Errejón ha asegurado que ha pasado todo lo contrario porque los votos «a la izquierda del PSOE han crecido» en Madrid. En este sentido, ha opinado que el «problemas de las siglas y la unidad» son «traumas de la izquierda pasada».

Para él, en Madrid «ha faltado tiempo» para lograr la alternativa progresista y ha deslizado que en esta campaña al PSOE le ha «faltado pasión» para lograr la Comunidad de Madrid porque «lo tenían al alcance».

En cuanto a la decisión de Pablo Iglesias de pedir el voto para Madrid en Pie Municipalista en el último día de campaña, Errejón cree que «no fue responsable» porque eso ayuda a desincentivar el voto hacia Carmena para que repitiera como alcaldesa y siendo conscientes además de que la lista de Carlos Sánchez Mato no iba a entrar en el Consistorio.