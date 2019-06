Conesa: «No tengo prisa» 02:07 Diego Conesa, ayer, en su comparecencia ante los periodistas en la sede del PSOE de la Región de Murcia. / Nacho García / AGM El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad asume «sin problemas» las negociaciones entre Cs, PP y Vox y dice que su partido se sentará con la formación naranja el próximo lunes DANIEL VIDAL Jueves, 6 junio 2019, 03:27

El líder de los socialistas murcianos y candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa, está viendo los toros de los pactos desde la barrera y tendrá que esperar al lunes que viene para dar sus primeros capotazos. Con cierto aire de resignación, Conesa compareció ayer ante los periodistas para mostrar su «respeto» por las negociaciones que están entablando Ciudadanos y el Partido Popular -«con Vox», reiteró en varias ocasiones- a lo largo de esta semana. Los socialistas, dijo, se sentarán con representantes de la formación naranja el próximo lunes, Día de la Región de Murcia y víspera de la constitución de la Asamblea Regional. «Un lunes desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche da tiempo a hablar de las necesidades de esta región con suficiencia», aseguró.

Ciudadanos, según Conesa, «ha decidido jugar esta primera parte con PP y con Vox, y yo no tengo problemas en jugar la segunda parte. No tengo prisas ni urgencias», subrayó. Se trata de «no amontonar» las negociaciones, indicó. Pese a todo, quiso reiterar al partido de Albert Rivera que «para formar ese gobierno de estabilidad» en la Región de Murcia junto al Partido Popular «también tendrán que hablar con Vox. No tenemos inconveniente. Una vez que terminen, hablaremos el lunes que viene Ciudadanos y el Partido Socialista. Han decidido hablar primero con ellos y después con nosotros. Ningún tipo de problema», subrayó. Recordó eso sí Conesa que la regeneración «con el PP es imposible, pero eso ya es una decisión de Ciudadanos». Y también se refirió a la «estabilidad institucional», que «solamente cabe con un gobierno de mayorías».

Aclaró el líder del PSOE de la Región de Murcia que en este momento solamente existen dos posibilidades de estabilidad en la Asamblea Regional: un pacto entre PSOE y Ciudadanos, que sumarían 23 diputados, y otro pacto a tres de PP, Cs y Vox, que sumarían 26 diputados. En este sentido dijo Conesa, refiriéndose al presidente de la Comunidad en funciones y candidato del PP a la reelección, Fernando López Miras, que «no se puede engañar a la ciudadanía de esta región diciendo que puede haber un acuerdo liberal y reformista. El acuerdo para tener una mayoría es entre PP, Ciudadanos y Vox, o entre el PSOE, que es el partido que ha ganado las elecciones, y Ciudadanos. Lo demás son piruetas».

El «engaño» de López Miras

El líder socialista también acusó a López Miras de «engañar masivamente» a la ciudadanía de la Región «anunciando antes y durante la campaña electoral que había un acuerdo electoral entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Espero que pida disculpas al millón y medio de murcianos», añadió.

Tras asegurar que no le preocupa su «futuro político», sino «el presente y el futuro de la Región de Murcia», Conesa subrayó que el Partido Socialista pone el foco en medidas «y no en sillones». También señaló que «lo que sí tengo claro, y así lo manifesté durante la campaña electoral, es que un gobierno de coalición requiere un ejercicio máximo de responsabilidad política», agregó.