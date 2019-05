Las condiciones de Rivera hacen difícil un pacto Cs-PSOE para gobernar en la Región El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ayer durante su reunión con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa, que duró 50 minutos. / afp El líder naranja cree casi «imposible» llegar a acuerdos locales con barones que no sean «disidentes» de Pedro Sánchez MANUEL BUITRAGO Miércoles, 8 mayo 2019, 02:32

El líder socialista murciano y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa, tiene muy complicado alcanzar un pacto con Ciudadanos para gobernar en la Región de Murcia, ya que no reúne las principales condiciones marcadas por el jefe de la formación naranja, Albert Rivera: Conesa tendría que separarse de la hoja de ruta de Pedro Sánchez y convertirse en un barón «disidente», para lo cual debería aproximarse a las posiciones críticas mantenidas por los dirigentes autonómicos socialistas Emiliano García-Page, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara.

Ciudadanos ha puesto las primeras cartas boca arriba para pactar con el PSOE de cara a las elecciones autonómicas y municipales, lo cual marca la estrategia que deberán seguir los dirigentes de la formación naranja en la Región de Murcia, con Isabel Franco al frente de la lista autonómica. Asumen que no podrán ir por libre negociando con Diego Conesa, sino que deberán atenerse a las directrices de la cúpula del partido. Estas condiciones se han endurecido para los socialistas, que según las encuestas publicadas hasta ahora necesitarían de Ciudadanos para llegar al palacio de San Esteban y acabar con 24 años de poder en manos del PP.

Frente a esto, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, sostiene que existe un pacto oculto de gobierno entre Ciudadanos y el PSOE, al tiempo que los populares murcianos esgrimen como táctica electoral exigir a la formación naranja que diga públicamente si pactará o no con los socialistas tras las elecciones del 26-M.

Diego Conesa es uno de los mandatarios del PSOE más cercanos al presidente del Gobierno Inés Arrimadas añade otra línea que separa también a Ciudadanos de los socialistas: que no suban los impuestos

Las primeras líneas rojas

Rivera y Arrimadas ponen las cartas boca arriba

Los líderes nacionales de Ciudadanos se posicionaron ayer y consideraron «muy complicado» y «prácticamente imposible» en estos momentos llegar a pactos con el PSOE a nivel autonómico y municipal, según las declaraciones de Albert Rivera y de Inés Arrimadas a los diarios 'ABC' y 'El País'. Con las condiciones expuestas por ambos, los socialistas murcianos tendrían en estos momentos escasas o nulas posibilidades de contar con el apoyo de Ciudadanos.

Tanto Rivera como Arrimadas explicaron que su partido solo pactaría con aquellos barones socialistas «disidentes» de la línea marcada por Pedro Sánchez, que no es el caso de Diego Conesa, uno de los líderes territoriales más afines al presidente del Gobierno, a quien ha apoyado sin fisuras. Una muestra de esta lealtad se produjo en febrero, cuando el Gobierno aceptó que un «relator» participara en las conversaciones sobre el futuro de Cataluña. Conesa fue uno de los pocos barones que apoyó a Sánchez. Ciudadanos tiene una relación más fluida con los dirigentes autonómicos Emiliano García-Page, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, quienes se han mostrado críticos con la política de Sánchez hacia Cataluña.

Otra de las líneas rojas del partido naranja es la política fiscal, que también choca con la del PSOE. Rivera y Arrimadas son partidarios de reducir impuestos, en particular la eliminación de los gravámenes sobre Sucesiones y Donaciones, como hicieron en la Región de Murcia con el PP, y ahora en Andalucía.

Rivera remarcó que con el PSOE de Pedro Sánchez «es prácticamente imposible» que se autoricen pactos a nivel autonómico y municipal, ya que no ve a ningún disidente socialista. «No he escuchado a nadie decir que haya que aplicar el 155, o que no hay que indultar; nadie ha pedido enmendar la política económica de los impuestos». Añadió que si otros partidos quieren apoyar a Ciudadanos, tendrán que aceptar su política. «Yo espero que el PP sea igual de leal que ha sido Ciudadanos en Murcia o en Madrid», dijo a 'ABC'.

Inés Arrimadas manifestó, en la misma línea, que los pactos con el PSOE serán «muy complicados», y solo habría posibilidades con «disidentes» que critiquen la hoja de ruta de Pedro Sánchez. También puso como condición que no se suban los impuestos.

Las bazas de Ciudadanos

El Ayuntamiento de Murcia podría entrar en un pacto

El hecho de que Ciudadanos endurezca sus condiciones para pactar con el PSOE no indica que deje automáticamente las puertas abiertas a reeditar su alianza con el PP murciano, en un nuevo marco de relaciones que implicaría compartir el gobierno o repartirse las instituciones.

El partido naranja centra su estrategia en tratar de ganar las elecciones autonómicas y ponerse por delante del PP y PSOE, con lo cual cambiaría el marco de las negociaciones. De entrada, se considera clave para la formación de cualquier gobierno, y si tuviera que apoyar a otro candidato existe un abanico de posibilidades para el reparto del poder: entrar en el gobierno autonómico, presidir la Asamblea Regional o incluso utilizar los ayuntamientos como moneda de cambio, y el de Murcia es el más apetecido por Ciudadanos, cuya lista lidera Mario Gómez. De hecho, este intentó en las anteriores elecciones un pacto con el PSOE para convertirse en alcalde.

Se ven con opciones de seguir

Los populares creen que recuperarán voto de Vox

La cabeza de lista autonómica, Isabel Franco, ha apostado en ocasiones por propiciar un cambio en la Región. El secretario general de Unidas Podemos, Óscar Urralburu, no se cierra a apoyar un posible pacto entre PSOE y Ciudadanos, con condiciones, ya que su prioridad es echar al Partido Popular del poder.

Los populares murcianos creen que tienen opciones de mantenerse en el gobierno y de sobreponerse del batacazo de las anteriores elecciones. Sostienen que recuperarán voto que se ha ido a Vox, y que les beneficia que la formación de Santiago Abascal no se presente en veinte municipios murcianos.