Elecciones Municipales Ceutí: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. SONIA ALMELA MARTÍNEZ.
2. FRANCISCO GOMARIZ BAÑÓ.
3. MARÍA FERNÁNDEZ ARAGONÉS.
4. ALBERTO ANDREO MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE).
5. OLGA NAVARRO JIMÉNEZ.
6. ÁNGEL LOZANO RODRÍGUEZ.
7. MARÍA MARTÍNEZ SEPÚLVEDA (INDEPENDIENTE).
8. DIEGO RUIZ MARTÍNEZ.
9. DANIEL HERMOSILLA LORENTE (INDEPENDIENTE).
10. ADORACIÓN CRIVERO PEREA (INDEPENDIENTE).
11. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA (INDEPENDIENTE).
12. SERGIO LORENTE LÓPEZ.
13. SAÚL FRUTOS NIETO (INDEPENDIENTE).
14. MARÍA JOSÉ GONZÁLVEZ ORTIZ (INDEPENDIENTE).
15. NOELIA VIDAL LÓPEZ (INDEPENDIENTE).
16. MARÍA MIRA LÓPEZ (INDEPENDIENTE).
17. FRANCISCO DE ASÍS AYALA SÁNCHEZ.
Suplentes:
1. MARÍA JOSÉ MARTÍ JIMÉNEZ.
2. ÁNGELES BENET ALCOCEL.
3. MARIANO PEREA FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE).
1. MARÍA ÁNGELES MARTÍ BRAVO.
2. SERGIO PASTOR SÁNCHEZ.
3. MARÍA BELÉN LLAMAS HERNÁNDEZ.
4. ENRIQUE JOSE ORTÍN ORTÍN.
5. JOSÉ IGNACIO RUBIO GARCÍA.
6. DAVID VICENTE MARTÍ.
7. DIEGO HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA.
8. MARÍA JOSÉ SOLANA SOLER.
9. MARÍA CARMEN SÁNCHEZ NORTES.
10. JUAN DOMINGO JARA NAVARRO.
11. JOSÉ MANUEL RUIZ HURTADO.
12. MARÍA DEL CARMEN SANTIAGO RUIZ.
13. DIEGO MARTÍ VALERO.
14. OSCAR MANUEL JURADO SAGUES.
15. WENJUN XUE YAN.
16. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
17. PILAR HERVAS ORTEGA.
Sin suplentes
1. JOSÉ PASCUAL GARCÍA GARCÍA.
2. MARÍA DALIA MARTÍNEZ BLAYA.
3. FELIPE ROCA ESTEBAN.
4. SUSANA NICOLÁS GOSÁLVEZ (Independiente).
5. TOMÁS JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
6. MARÍA JOSEFA GARCÍA LÓPEZ (Independiente).
7. DANIEL CABALLERO ATO.
8. FRANCISCA RUIZ HERVÁS.
9. JUAN JOSÉ CARAVACA MONTOYA.
10. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ LÓPEZ.
11. TOMÁS JIMÉNEZ MARTÍNEZ.
12. CELIA BODE LACAL.
13. JOSÉ MIÑANO SÁNCHEZ.
14. FRANCISCA MARTÍNEZ CANO (Independiente).
15. JUAN FRANCISCO MARÍN RIQUELME.
16. NOELIA GARCÍA CÓRCOLES.
17. MATEO LÓPEZ MARTÍ
Suplentes:
1. ANTONIO MIGUEL GARCÍA LONCAN.
1. JUAN FELIPE CANO MARTÍNEZ.
2. FRANCISCO JOSÉ VIDAL ABELLÁN.
3. VICTORIA CANO LORENTE.
4. MARÍA ÁNGELES ALCOLEA RIQUELME.
5. JOSÉ ANDRÉS HURTADO DÓLERA.
6. MARÍA ENCARNACIÓN TORMO VIDAL.
7. FRANCISCO SÁNCHEZ ABENZA.
8. PABLO AVILÉS SÁNCHEZ.
9. ISABEL MARÍA AYALA HURTADO.
10. DIEGO RODRÍGUEZ RIQUELME.
11. JUAN FRANCISCO CARRILLO GARCÍA.
12. ALFONSO JARA SANDOVAL.
13. ANTONIA OLIVA HONGUERO.
14. MARÍA JOSEFA LÓPEZ SÁNCHEZ.
15. DANIEL LORENTE BELTRÁN.
16. LYDIA HURTADO TORREGROSA.
17. ANDRÉS GÓMEZ MAÑAS.
Suplentes:
1. PAULA JOSÉ CANO ESCÁMEZ.
2. PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ FRANCO.
3. MIGUEL ÁNGEL CANO LORENTE.
1. MARÍA ANTONIA GIL FAJARDO.
2. ANDRÉS FERNÁNDEZ BERNAL.
3. DANIEL BOLARÍN ALCOLEA.
4. EVA MARÍA SÁNCHEZ GÓMEZ.
5. FRANCISCO JAVIER VALERO SARABIA.
6. ISAAC GARCÍA RIQUELME.
7. CARIDAD TORNEL GONZÁLEZ.
8. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GÓMEZ.
9. ÁNGELES PAGÁN PÉREZ.
10. JOSÉ ANDRÉS ZARAGOZA GARCÍA DE LAS BAYONAS.
11. LORENA GALLEGO LÓPEZ.
12. NATIVIDAD CARACENA CARRILLO.
13. JUAN CASTILLO MIÑANO.
14. RAUL GARCÍA MATELLÁN.
15. FRANCISCO PALAZÓN CANO.
16. LYDIA MARTÍ GARCÍA.
17. ANTONIO PÉREZ GARCÍA.
Suplentes:
1. MARÍA FUENSANTA CARAVACA MARÍN.
2. JOSÉ MARÍA ESPINOSA JURADO.
3. JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ MARÍN.