Cambiemos Murcia apuesta por revisar el PGOU para conservar los valores de la huerta Participantes en la ruta en bicicleta que organizó Cambiemos Murcia. / Cambiemos Murcia El número 4 de la formación para las municipales en Murcia, José Antonio Moreno Micol, asegura que el actual plan «se hizo en pleno boom urbanístico para favorecer la especulación» EP Murcia Sábado, 11 mayo 2019, 19:28

El candidato a la alcaldía de la capital de la Región por Cambiemos Murcia, Sergio Ramos, dijo este sábado que una de las primeras medidas que llevaría a cabo su formación política si gobernaran sería revisar el Plan General de Ordenación Urbana para que se conserven y respeten los valores ambientales, económicos y paisajísticos de la huerta.

Según explicó José Antonio Moreno Micol, coordinador del grupo de Huerta y Modelo de Ciudad de la formación municipalista y número 4 de su lista, el actual plan general «se hizo en pleno boom urbanístico para favorecer la especulación». Estas declaraciones tuvieron lugar en el encuentro que organizó Cambiemos Murcia en La Arboleja, tras llevar a cabo una ruta en bicicleta en la que recorrieron junto a decenas de personas lugares emblemáticos como el almez del Molino (el árbol de esta especie de mayor porte del municipio) de Puebla de Soto o la Casa de la Cruceta, una vivienda del siglo XVI en Rincón de Seca.

«No tiene sentido que la principal norma urbanística ponga en peligro un espacio como la Huerta, que supone una parte importante de nuestra identidad y que es imprescindible para mantener la calidad de vida de la ciudad», añadió. Desde Cambiemos Murcia argumentan que «sin Huerta alrededor va a ser difícil habitar esta vega, por lo que es una responsabilidad hacia los que habitamos ahora y hacia las generaciones futuras mantenerla». Además, Micol explicó que «la huerta no es un espacio forestal sino que lo mantienen huertanos y huertanas a los que hay que cuidar. No puede ser que en muchos huertos se esté pagando un IBI urbano».

«Hay que apoyar desde las administraciones a esa gente que con su actividad mantiene la biodiversidad, el paisaje y dar una salida a sus productos», añadió. Por eso, desde Cambiemos Murcia se propuso en el Pleno del Ayuntamiento de abril poner en marcha iniciativas como un mercado mensual estable, y en un sitio céntrico de la ciudad, donde puedan acudir sin gasto alguno los agricultores y productores de la huerta y el campo de Murcia a vender directamente sus productos. Esta iniciativa es similar a la 'De l'horta a la plaça' de Valencia, los de la Cámara Agraria y de Productores en Madrid, el 'Mercat de la Terra' en Barcelona, el mercado de Guernica en Bilbao, el Ecomercado de Granada o el 'Mercado del Agricultor de Güímar' en Santa Cruz de Tenerife.