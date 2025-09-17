BACK2E: el gran encuentro de la comunidad ENAE Alumni

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:29 Comenta Compartir

Reforzar la comunidad de antiguos alumnos de una escuela de negocios no es sólo una cuestión de mantener vínculos, sino de construir un ecosistema que genera valor constante. Más allá de las oportunidades inmediatas, el verdadero potencial está en el 'networking' a largo plazo: relaciones que evolucionan con el tiempo, que abren puertas inesperadas y que permiten compartir experiencias, retos y soluciones en distintos momentos de la vida profesional. Una red sólida de alumni es, en realidad, un capital intangible que multiplica el crecimiento individual y colectivo.

Como empresaria murciana y presidenta de la Asociación de Antiguos alumnos de ENAE Business School, ENAE Alumni, mi vinculación personal y profesional siempre ha estado muy ligada a esta casa, me formé y trabajé en esta ella, donde cursé el Máster en Dirección de Empresas (MBA) y el Máster en Marketing, tras licenciarme en Ciencias Económicas y Empresariales. Mi trayectoria profesional ha estado vinculada al sector inmobiliario, pero siempre con una mirada puesta en las personas, en la creación de oportunidades y en el fortalecimiento de redes de colaboración.

Y como no podía ser de otra manera, con la mirada en las nuevas tendencias, conscientes del momento clave en el que la inteligencia artificial y las herramientas digitales que están redefiniendo nuestra manera de trabajar, comunicarnos y tomar decisiones. Ejemplo de ello el programa Generación Digital Pymes (GDP), dirigido a empresas entre 10 y 249 empleados, que enfoca todas esas herramientas y decisiones para potenciar la transformación digital en tu sector. Esto ya no es una opción, es una necesidad urgente para las empresas y se convierten en un factor estratégico que marcará la competitividad de las empresas.

Muchos de nuestros alumni están participando en esta iniciativa, demostrando que la visión estratégica y la capacidad de adaptación son dos cualidades esenciales para liderar en tiempos de cambio acelerado. Aprendiendo de primera mano como la IA puede automatizar procesos o transformar tu actividad profesional, este programa se puede consultar en www.enae.es/gdp .

Durante los últimos años he participado activamente en los eventos y actividades de ENAE Alumni, convencida de que una comunidad unida de exalumnos es un motor de transformación para las empresas y para la sociedad. Asumir ahora la presidencia es un reto y, al mismo tiempo, una gran ilusión: mi objetivo es ampliar las iniciativas de la asociación, generar más espacios de networking y desarrollo profesional, y estrechar la colaboración con la comunidad empresarial.

Por eso, este 26 de septiembre a las 11:30 horas, celebraremos BACK2E – Evento Anual ENAE Alumni en Promenade Murcia. Contaremos con ponencias de alto nivel sobre liderazgo, innovación, sostenibilidad y talento, en un espacio exclusivo para el networking y la experiencia gastronómica. Será un encuentro que reunirá a directivos y empresarios en un ambiente de inspiración y 'networking'. Una jornada única para reconectar, compartir y proyectar el futuro.

Pretendemos formar y conectar con una sonrisa. Y aportar un granito de arena a la sociedad, este año, el 10% de lo recaudado irá a Jesús Abandonado. No se trata solo de asistir, sino de ser parte activa de una comunidad que crece unida. Ya puedes adquirir tu entrada de forma anticipada, tanto si formas parte de la comunidad Alumni, como si todavía no estás dentro en www.enae.es

El Programa Generación Digital Pymes está financiado por la Unión Europea, fondos 'Next Generation EU' y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y apoyado por el Ministerio de Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y EOI.

