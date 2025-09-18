La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. E. P.

Díaz contraataca de nuevo y pone en marcha la maquinaria para reformar el despido

La vicepresidenta segunda anuncia que en octubre convocará a los sindicatos y a la patronal para negociar una nueva indemnización, a la carta, por cese improcedente

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:46

Nuevo contraataque de Yolanda Díaz después del varapalo que sufrió en el Congreso su medida estrella, la reducción de la jornada. La vicepresidenta segunda y ... ministra de Trabajo quiere dejar atrás esta derrota y pasa a la acción para sacar adelante otra iniciativa que también fue una promesa de legislatura recogida en el acuerdo firmado con el PSOE: reformar el despido y encarecerlo, ya que ­-a su juicio y también al de los sindicatos- España tiene un despido demasiado barato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  6. 6 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  7. 7

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  8. 8 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  9. 9 Unas 150.000 personas de riesgo se revacunarán frente al neumococo en la Región de Murcia
  10. 10 Dos arrestados por una agresión con un cuchillo a un hombre en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Díaz contraataca de nuevo y pone en marcha la maquinaria para reformar el despido

Díaz contraataca de nuevo y pone en marcha la maquinaria para reformar el despido