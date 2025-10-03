Solicitar la pensión de jubilación estando de baja: esto es lo que debes saber antes de hacerlo Esta cuestión puede generar dudas en algunos trabajadores

Ana de Dios Viernes, 3 de octubre 2025, 11:45

La pensión de jubilación es una prestación económica que recibe una persona cuando, debido a la edad, deja de trabajar. De esta forma, se trata de suplir la falta de ingresos que se produce al no tener un empleo. Sin embargo, para poder acceder a ella es necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos haber cotizado un mínimo de años. Por ejemplo, en 2025, la edad legal de jubilación es de 66 años y 8 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados. En caso de acumular 38 años y 3 meses o más de cotización, será posible jubilarse a los 65 años. Sin embargo, en 2026 esto cambiará, ya que desde 2013 se está llevando a cabo un aumento progresivo que finalizará en 2027.

En algunos casos, en los que un trabajador ya puede pedir la jubilación después de haber alcanzado la edad, puede que esté de baja laboral y que, por ello, se pregunte si puede hacerlo. Lo cierto es que la jubilación puede pedirse estando de baja laboral. Así lo confirma la normativa de la Seguridad Social, que permite a los trabajadores acogerse a la pensión de retiro incluso cuando se encuentran temporalmente incapacitados, ya sea por enfermedad común, accidente laboral o cualquier otra causa médica.

Lejos de lo que muchos piensan, estar de baja no es un impedimento, ya que durante este tiempo el trabajador sigue cotizando. Solo existe una excepción: no es posible jubilarse mientras se percibe una incapacidad permanente.

La baja laboral es la ausencia justificada del trabajador de su puesto de trabajo, avalada siempre por un parte médico. Puede deberse a dos grandes supuestos: contingencias comunes, como enfermedades habituales (gripe, dolores estomacales), embarazo o procesos de maternidad y paternidad; o contingencias profesionales, vinculadas a la actividad laboral, entre ellas accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

En el caso de las enfermedades comunes, es necesario haber cotizado al menos 180 días en los últimos cinco años para poder acceder a la baja. Sin embargo, si se trata de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, no se exige periodo mínimo de cotización.

Cómo pedir la jubilación estando de baja

Los trabajadores que quieran solicitar la jubilación durante una baja deben cumplir los mismos requisitos que en cualquier otra situación. La edad mínima se fija en 66 años y dos meses, salvo que se acrediten más de 37 años y seis meses de cotización, en cuyo caso se puede acceder a los 65. Además, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años a lo largo de la vida laboral y, dentro de ellos, al menos dos durante los últimos quince.

El trámite se realiza a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Para ello, el interesado debe pedir cita previa y presentar la solicitud acompañada de su DNI. En el caso de los autónomos, se añade la obligación de mostrar justificantes de pago de las últimas cotizaciones.

Incapacidad permanente: la excepción

El único supuesto en el que no se puede acceder a la jubilación durante la baja es cuando se reconoce una incapacidad permanente. En estos casos, el trabajador pasa a cobrar la prestación correspondiente según el grado de incapacidad: parcial (55 % de la base reguladora), total (100 %) o gran invalidez, que incluye un complemento adicional para sufragar la ayuda de una tercera persona.

Sin embargo, la ley contempla una excepción. Aquellos que han cotizado en dos regímenes distintos -por ejemplo, como autónomos y como asalariados- pueden llegar a compatibilizar la pensión por incapacidad permanente con la jubilación ordinaria, siempre que hayan trabajado al menos 15 años por cuenta ajena.