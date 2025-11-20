La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

EFE

Bruselas busca impulsar los planes privados para la jubilación con nuevas reglas y productos

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para mejorar el acceso y la eficacia de las pensiones complementarias como modo de garantizar los ingresos suficientes durante la jubilación

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:13

El Ejecutivo comunitario ha presentado este jueves un amplio paquete de medidas para mejorar el acceso y la eficacia de los planes privados de pensiones ... para garantizar ingresos suficientes durante la jubilación. La propuesta forma parte de la Estrategia de la Unión de Ahorro e Inversión, con el que Bruselas quiere mejorar las oportunidades de ahorro de los ciudadanos y movilizar capital privado para el impulso económico.

