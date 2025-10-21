Atención si te jubilas en 2026: este es el nuevo sistema de cálculo que entrará en vigor el próximo año Hasta 2025 se tenían en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años

Un jubilado pasea por una calle, en una imagen de archivo.

Ana de Dios Martes, 21 de octubre 2025, 17:16 Compartir

Las pensiones de jubilación experimentarán a partir de 2026 un importante cambio, tras la entrada en vigor del segundo de los bloques de la reforma de las pensiones de 2023, que tiene en cuenta un nuevo método de cálculo de las pensiones por jubilación. Hasta 2025 se tenían en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses), dividiéndolas entre 350.

Sin embargo, desde el próximo año se amplía a 29 años el periodo considerado, permitiendo eliminar los dos años de cotización más bajos. Este sistema se aplicará de forma progresiva hasta 2037, de tal manera que el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión irá aumentando a razón de cuatro meses por cada año.

Esta medida busca mayor flexibilidad y equidad en el cálculo de las pensiones, beneficiando especialmente a quienes hayan atravesado periodos de inestabilidad laboral o cotizaciones más bajas en determinados momentos de su vida profesional.

¿Afectará a las pensiones mínimas y máximas?

La reforma no afectará a las cuantías mínimas ni máximas de las pensiones. La pensión máxima continuará revalorizándose anualmente conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). De hecho, según las primeras previsiones, se estima que en 2026 las prestaciones contributivas aumenten un 2,6%, mientras que las pensiones máximas registren una subida ligeramente superior, por encima del 2,7%, gracias al mecanismo adicional previsto en la última reforma del sistema. Por otro lado, la pensión mínima seguirá estableciéndose en los Presupuestos Generales del Estado.

Cuáles son las principales diferencias entre ambos sistemas

Hasta 2025, las pensiones se calculan únicamente con los últimos 25 años cotizados. Sin embargo, desde 2026 los nuevos jubilados contarán con la opción dual, pudiendo escoger el cálculo que resulte más favorable.

El nuevo modelo se implantará de manera progresiva hasta 2037, ampliando gradualmente el periodo alternativo de cómputo. Durante esta fase, quienes se jubilen entre 2026 y 2037 podrán comparar ambos métodos y optar por el que les otorgue una pensión más ventajosa.

Sin embargo, aquellos que ya perciban una pensión deben tener en cuenta que aquellas reconocidas antes de la reforma no sufrirán modificaciones, por lo que mantendrán las mismas condiciones de cálculo aplicadas en el momento de su concesión.

Conoce todos los detalles de tu pensión

La Seguridad Social cuenta con un simulador que permite a los trabajadores conocer detalles como la edad a la que podrán jubilarse o la cuantía que recibirán.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de una herramienta orientativa. Además, este simulador permite obtener el cálculo de la jubilación ordinaria, anticipada, activa, así como del complemento por jubilación demorada y del complemento para la brecha de género.