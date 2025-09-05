La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El ICO lanza un fondo de 1.000 millones para pymes con dificultades de acceso al crédito

El programa está orientado a empresas con al menos cuatro años de actividad que dispongan de auditorías de cuentas en los dos últimos ejercicios o cuenten con un aval público

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:45

España es un país de pymes: más del 95% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, históricamente, estas compañías se ... han enfrentado a dificultades estructurales para financiarse. El Instituto de Crédito Oficial ha lanzado este viernes el programa ICO Crecimiento, un nuevo programa de financiación directa dirigido a este tipo de empresas que encuentran barreras para acceder a la banca tradicional. La iniciativa, presentada este miércoles en Barcelona, cuenta con una dotación inicial de 1.000 millones de euros y estará operativa hasta diciembre de 2027.

