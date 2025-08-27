La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anuncios en una inmobiliaria. L. A. Gómez

Las hipotecas se disparan un 25% en el primer semestre del año pese a la subida de precios

La vivienda sube de precio en todas las comunidades autónomas por lo que siete de cada diez españoles prefiere comprar a alquilar

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:43

La vivienda no deja de subir y ya se sitúa como principal preocupación de los españoles, según el CIS. Los precios están al alza, ... pero también el número de compraventas. Los datos oficiales más recientes son los que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se refleja que en la primera mitad del año el número de hipotecas para la compra de vivienda se ha disparado un 25% respecto a 2024, con subidas del 43% en el capital prestado por los bancos y del 14% en el importe medio de los créditos concedidos, a causa de la subida de precios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  2. 2 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  3. 3

    La alta temperatura del Mediterráneo aboca a la Región de Murcia a un otoño de riesgo por dana: «Los cauces y avisos tienen que estar listos»
  4. 4 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  5. 5 Viva Suecia homenajeará a la tierra que les ha permitido «cumplir su sueño» en el pregón de la Feria de Murcia
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7 Una joven de Molina de Segura pide donativos para tratar sus tres enfermedades raras: «Mi vida se limita a sobrevivir al dolor»
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9

    Dos años y medio de cárcel por abusar de una niña de 12 años con la que compartía casa en la Región de Murcia
  10. 10 Detenido por introducir billetes falsos de 100 euros comprando ropa de marca en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las hipotecas se disparan un 25% en el primer semestre del año pese a la subida de precios

Las hipotecas se disparan un 25% en el primer semestre del año pese a la subida de precios