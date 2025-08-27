Las hipotecas se disparan un 25% en el primer semestre del año pese a la subida de precios

La vivienda no deja de subir y ya se sitúa como principal preocupación de los españoles, según el CIS. Los precios están al alza, ... pero también el número de compraventas. Los datos oficiales más recientes son los que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se refleja que en la primera mitad del año el número de hipotecas para la compra de vivienda se ha disparado un 25% respecto a 2024, con subidas del 43% en el capital prestado por los bancos y del 14% en el importe medio de los créditos concedidos, a causa de la subida de precios.

Solo en el mes de junio, el número de hipotecas sobre viviendas subió un 32% respecto al mismo mes del año pasado, hasta sumar 41.834 préstamos, su cifra récord de los últimos diez años, a excepción de 2022. Las hipotecas suben un 32% en junio después de haberse disparado otro 54% en mayo y sumando doce meses consecutivos de incrementos a dos dígitos.

El aumento de los precios se deja ver en el importe medio de las hipotecas solicitadas, que subió en junio un 16% respecto al año pasado, hasta superar los 168.360 euros. El capital prestado también aumenta un 52% hasta los 7.000 millones de euros, el doble que en 2019, justo antes de que estallara la pandemia.

Siete de cada diez hipotecas en junio se firmó a tipo fijo, el porcentaje más elevado desde agosto de 2022, y el tipo de interés medio fue del 3% para las variables y del 2,98% para las hipotecas a tipo fijo, según los datos del INE, que revela que el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el sexto mes de 2025.

Precios en máximos

El precio de la compra de vivienda sube, pero lo hace en una mayor proporción el de los alquileres por la falta de oferta. Por ello, un reciente informe de Fotocasa revela que tres de cada cuatro españoles consideran que los actuales precios les impulsa a preferir pagar una hipoteca que alquilar un inmueble como inquilinos. Este porcentaje ha subido cuatro puntos en comparación con el de 2024. «En este contexto, vuelve a coger fuerza el tradicional arraigo por la propiedad en España. No solo se mantiene el sentimiento cultural de ser propietario, sino que además se refuerza la vivienda como vehículo de inversión y como patrimonio para el futuro», señaló la directora de Estudios del portal inmobiliario, María Matos.

Es más, el informe indica que todas las comunidades autónomas han superado el precio máximo histórico de alquiler durante la primera mitad del año. El portal revela que a nivel nacional precio medio rebasa los 14,38 euros/m2, un 14% más que hace un año. Así, un piso de 80 m2 cuesta de media en España unos 1.150 euros al mes. Hay comunidades mucho más tensionadas que otras, con precios que superan los 20 euros/m2 en Madrid (21,55) o Cataluña (20,41), a las que sigue de cerca Baleares (19,01). El top5 lo completan País Vasco (16,99 euros/m2) y Canarias (15,07).