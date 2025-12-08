La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque eólico marino en el Mar del Norte R.C.

Repsol y HitecVision fusionan sus negocios de petróleo y gas con TotalEnergies en Reino Unido

Para Josu Jon Imaz la operación encaja en la estrategia de la compañía para centrarse en proyectos de mayor margen y aumentar el valor para los accionistas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:34

Comenta

El sector energético del Reino Unido dará un salto relevante en 2026 con la creación de NEO NEXT+, una nueva gran empresa que nacerá de ... la integración entre NEO NEXT Energy -participada por Repsol y el fondo noruego HitecVision- y el negocio de petróleo y gas de TotalEnergies en aguas británicas. Esta alianza empresarial refuerza el papel del Mar del Norte como una fuente clave para el suministro en un momento en el que Reino Unido busca reforzar su seguridad energética y reducir dependencia exterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  2. 2 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  3. 3

    Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua
  4. 4

    La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas
  5. 5 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia
  6. 6 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  7. 7

    Vuelve el Cartagena - Real Murcia: el derbi de los cien años
  8. 8

    La vida en los resorts en la Región de Murcia: el resurgir de un modelo residencial que rozó techo y tocó fondo
  9. 9

    Cerca de de 180.000 pacientes cambian de médico de familia en la Región de Murcia
  10. 10 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Repsol y HitecVision fusionan sus negocios de petróleo y gas con TotalEnergies en Reino Unido

Repsol y HitecVision fusionan sus negocios de petróleo y gas con TotalEnergies en Reino Unido