El taxi de Madrid convoca una gran manifestación el sábado tras presentar su última propuesta Los líderes del sector esperan gestos de la Comunidad para desconvocar una huelga que ya ha costado al gremio más de 31 millones de euros MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Viernes, 1 febrero 2019, 11:37

El taxi de Madrid quiere mostrar músculo y convoca una gran manifestación este sábado desde Atocha, a la que se van a unir otros colectivos como los pensionistas. Es la principal novedad del duodécimo día de huelga del taxi en Madrid. Jornada de nuevas movilizaciones pero, sobre todo, de espera a conocer la respuesta de la Comunidad de Madrid al último texto presentado el jueves por la noche de forma telemática. Un articulado, que en contra de lo que informaron en un primer momento desde el sector, no renuncia a la precontratación temporal de los VTC, punto de principal conflicto entre el sector y la administración.

Tal y como ha explicado hoy el presidente de la Federación del Taxi de Madrid, Julio Sanz, en la última oferta los taxistas insisten en que de haber un tiempo mínimo de precontratación de servicios como Uber y Cabify, pero, a diferencia de anteriores propuestas en lo que se apuntaba una hora, el sector ahora no precisa ese tiempo para –dicen- intentar acercar posturas con el Gobierno de Ángel Garrido. Quieren que la Administración regional deje en manos del Ayuntamiento la potestad para fijar ese tiempo. El Gobierno autonómico solo estaba, hasta el momento, dispuesto a fijar una precontración espacial, esto es que los VTC no puedan responder a las llamadas de los clientes que se encuentren demasiado cerca (entre 300 y 500 metros).

El taxi tampoco renuncia a otra de sus exigencias clave: la de que los VTC solo puedan ser contratados para realizar una distancia mínima de carrera. No obstante, en el nuevo texto no se fija el número exacto de kilómetros, a diferencia de la última propuesta en la que se apuntaba que la carrera mínima debía de ser al menos 5 kilómetros.

Pérdidas millonarias

Las cinco organizaciones del paro esperan que el Gobierno regional responda en breve a esta nueva oferta. Los convocantes del paro reconocen que estudiarían la desconvocatoria de la huelga si la Comunidad realiza algún gesto y acepta alguna de sus propuestas.

Y es que los doce días de paro empiezan a hacer mella en el sector. Y no solo porque la huelga, hasta el momento, no ha servido para conseguir ningún avance o cesión. A los taxistas les preocupan las pérdidas millonarias de no trabajar estas jornadas. Según los cálculos de los diferentes, cada día de paro ha costado a los 15.723 taxistas no facturar unos 2,6 millones de euros. O lo que es lo mismo, en lo que va de huelga han dejado de ganar 31, 2 millones de euros.