La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arthur Mensch, CEO de Mistral AI y David Liras, CDIO de Moeve. RC

Moeve y Mistral se alían para impulsa la IA sostenible en la industria energética

Esta primera alianza del referente europeo de inteligencia artificial generativa con una compañía española refuerza la soberanía tecnológica europea en este campo

C. P. S.

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:07

Comenta

Moeve ha llegado a un acuerdo con Mistral AI, referente europeo en el desarrollo de Inteligencia Artificial Generativa, para impulsar soluciones digitales innovadoras que impulsen la eficiencia energética, la productividad y el avance hacia una soberanía tecnológica continental. Una alianza estratégica que dispondrá de una estrecha colaboración técnica entre la energética y la startup de innovación tecnológica.

Tras la firma del acuerdo, el primer proyecto que desarrollarán conjuntamente ambas compañías será un asistente piloto destinado a los complejos industriales de Moeve. Este programa ayudará en la interpretación de documentación para acelerar todo tipo de tareas aplicadas a negocio. Una de las características que definen los modelos de lenguaje que diseña Mistral AI es su relación rendimiento/consumo altamente eficiente, lo que refleja su compromiso con la sostenibilidad.

David Liras, Chief Digital Information Officer de Moeve, ha asegurado que alianzas como la de Mistral AI «sitúan a Moeve a la vanguardia de la innovación tecnológica europea y también de nuestro sector a nivel nacional. Además, esta colaboración supone la elección de una solución comprometida con la sostenibilidad y una apuesta por el desarrollo tecnológico y la innovación de nuestro continente».

Por otro lado, Marjorie Janiewicz, CRO de Mistral AI, ha apuntado que están «orgullosos de asociarnos con Moeve y apoyar su estrategia de IA. Nuestro equipo de IA Aplicada colaborará estrechamente con los equipos de I+D de Moeve, para desarrollar soluciones de IA personalizadas que mejoren sus procesos industriales y aseguren la implementación escalable en todos sus centros de operaciones a nivel global».

Moeve y Mistral AI continuarán desarrollando su acuerdo buscando la reindustrialización de Europa, el impulso de la sostenibilidad y la democratización de la tecnología para ponerla al servicio de las personas. Además, la energética continúa con su hoja de ruta Positive Motion, con nuevos proyectos innovadores en construcción, como su nueva planta de biocombustibles de segunda generación en Huelva.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  3. 3 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  4. 4 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  5. 5 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  6. 6 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025
  7. 7

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  8. 8 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  9. 9

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa
  10. 10 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Moeve y Mistral se alían para impulsa la IA sostenible en la industria energética

Moeve y Mistral se alían para impulsa la IA sostenible en la industria energética