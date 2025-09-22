La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

César González-Bueno, consejero delegado del Sabadell. R. C.

Sabadell defiende que la nueva oferta de BBVA «es peor que la anterior»

El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, pide a Carlos Torres que aclare si renunciará a rebajar el nivel mínimo de aceptación

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:02

La cúpula de Banco Sabadell no ha tardado en responder a la mejora de la oferta planteada por BBVA este lunes antes de la ... apertura del mercado. Y lo hace de forma contundente para intentar convencer a sus accionistas de que pese a que ahora la entidad vasca ofrece un 10% más que inicialmente -todo en acciones para evitar el castigo fiscal que hubiese supuesto un pago en efectivo- la propuesta «es débil y peor que la anterior».

