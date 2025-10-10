La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Torres, presidente de BBVA. R. C.

Los fondos de gestión activa de BlackRock apuestan por acudir a la opa de BBVA con su 0,5%

El gigante estadounidense es el princial accionista del Sabadell, con un 7,4% en el que los fondos pasivos tienen mayor presencia

C. A.

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:22

A solo unas horas de que finalice el periodo de aceptación, comienzan a filtrarse las primeras cifras de accionistas clave en la opa de BBVA ... sobre Banco Sabadell. Según informa la agencia Bloomberg, los fondos gestionados de forma activa por BlackRock se inclinan por acudir a la opa. La gestora es el princial accionista de Banco Sabadell, con un 7,37% del capital según los registros de la CNMV, pero estos fondos activos solo representan un 0,5%, según las fuentes de la agencia estadounidense.

