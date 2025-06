Consulta pública del Gobierno: un 41,4% consideró que no hay razones de interés general para frenar la opa de BBVA

El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hecho públicos algunos datos de la inédita consulta pública lanzada por el Gobierno que le ayudó a tomar ... la decisión de elevar la opa de BBVA sobre Banco Sabadell al Consejo de Ministros. Unas horas después de anunciar que aprueba la operación con la condición de que las entidades no se fusionen en al menos tres años, Cuerpo detalló que el formulario recibió inicialmente 348.600 respuestas.

De esa cifra total, y tras un filtrado inicial que evidenció los errores y patrones inusuales de la encuesta (como que se podía votar dos veces con el mismo DNI o con datos falsos), el Ministerio se quedó con 65.900 ya validades. Y, de todas ellas, el análisis realizado apunta a que un 41,4% de los consultados estimó que no existen razones de interés general que se viesen afectadas por la opa.

«Si añadimos respuestas que consideraban que sí había razones de interés general pero no se necesitaban condiciones adicionales, subimos ese porcentaje al 47,3%», detalló Cuerpo en un encuentro con medios realizado por videoconferencia en las jornadas de verano organizadas por la UIMP y la Apie en Santander.

El ministro explicó que, de aquellos que sí consideraban que había que imponer condiciones adicionales a la operación, un 25% del total sí apuntaban a que existe un interés general y abogaban por imponer condiciones. «Nos ponían sobre la mesa propuestas de condiciones que no tenían que ver con la estabilidad financiera ni con la estabilidad financiera», explicó Cuerpo.

Es presumible que este último grupo estuviese formado por los sindicatos o las asociaciones empresariales catalanas, que se han mostrado en firmemente en contra de la operación y que no pudieron participar en el proceso de alegaciones de Competencia. Sin embargo, el porcentaje de los que no vieron problemas con el interés general resulta sorprendentemente elevado, algo que ya dejó entrever el presidente de BBVA, Carlos Torres, hace unos días, cuando -con mel informe ya sobre su mesa- habló de una «abrumadora mayoría» que no se había mostrado en contra de la operación.