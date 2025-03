BBVA defiende el mix de arraigo local y presencia internacional para atraer a los accionistas del Sabadell

La presencia territorial vuelve a focalizar los argumentos de BBVA y de Banco Sabadell para atraer a los accionistas a su terreno en la recta ... final de la opa lanzada por el banco vasco sobre la vallesana. Consciente de que su exposición a México y a Turquía puede suponer cierto obstáculo para que el minorista del Sabadell -con fuerte arraigo local- acepte la oferta, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha vuelto a destacar la apuesta de la entidad por Cataluña y otros territorios donde existe mayor riesgo de concentración por la amplia presencia de los dos bancos.

En un encuentro financiero organizado por 'Expansión', Torres recordó que «la presencia del banco en Cataluña es un reflejo de la combinación que es BBVA, un banco con escala global y arraigo local». El presidente de BBVA se ha mostrado orgulloso del fuerte arraigo que la entidad tiene en todos los territorios en los que tiene presencia. «Somos el banco que más ha apostado por Cataluña en los últimos años, y nos ha llevado a ser la segunda entidad, solo por detrás de CaixaBank», indicó.

«Cataluña ha sido, es y seguirá siendo un territorio clave para BBVA», sentenció, recordando que en la actualidad el banco cuenta con más de dos millones de clientes en esta comunidad, de los cuales cerca de 90.000 son pymes, empresas e instituciones. «Queremos redoblar nuestra apuesta por Cataluña, para crecer y contribuir al crecimiento de este territorio y su tejido empresarial», indicó.

Al tiempo, desde Madrid, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, empleaba el argumento contrario. «Tanto el minorista como el institucional debe decidir si quiere estar en un banco que es 50% mexicano y 15% turco o si quiere ser puramente español y europeo», indicó el banquero durante el encuentro 'Wake UP Spain' organizado por El Español. «Son elementos muy difíciles de valorar para el minorista, aparte de las cuestiones de precio», apuntó, recordando que BBVA tendría margen para elevar su oferta, aunque «de momento han dicho siempre que no lo harán».

Sabadell ha dado un salto en su estrategia y, tras augurar que Competencia no impondrá condiciones duras a la oferta de BBVA, ahora fía al Gobierno un posible veto a la fusión que haga menos atractiva la operación para el banco vasco, obligándole a desistir en sus planes. «Nosotros no hemos empezado a sacar la artillería», indicó Oliu en referencia al nuevo plan estratégico para los tres próximos años que planean presentar a los inversores en las próximas semanas. «Nosotros tenemos una visión catalana y voluntad de servicio a las empresas, con el foco puesto en España y no internacionalmente», expresó.