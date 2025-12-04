Un simposio de la ONU debate en Murcia sobre el presente y futuro de la economía social

El edificio corporativo CaixaBank Murcia acoge desde ayer el programa de actividades de un evento que cuenta con una amplia representación institucional internacional

La presidenta de la Untfsse, Simel Esim, en una de sus intervenciones en esta cita.

Jueves, 4 de diciembre 2025

Murcia acoge esta semana el V Simposio Técnico del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (Untfsse). La cita, que arrancó ayer 4 de diciembre en el edificio corporativo CaixaBank Murcia, reúne a representantes de agencias de la ONU, gobiernos, instituciones financieras internacionales, organismos multilaterales, expertos y organizaciones de la economía social de todo el mundo.

La inauguración contó con la participación de Simel Esim, presidenta de la UNTFSSE; Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social; Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social; Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe, Cepes y Ucomur; y Mercedes Bernabé, concejala de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Murcia.

Cita estratégica

«Se trata de una cita estratégica que congrega a expertos internacionales y que refuerza el papel de la economía social en las transformaciones globales. Este grupo de trabajo tiene la responsabilidad de visibilizar y de proponer políticas públicas para el desarrollo de la economía social en el mundo. Y este simposio se hace en Murcia porque esta tierra es un crisol importante de economía social con las políticas que está desarrollando. Y no solo Murcia, España, que se ha convertido en referente en toda Europa y en todo el mundo», destacó Pedreño.

Ampliar Juan Antonio Pedreño se dirigie a los asistentes del simposio. J. López

Un simposio planteado para abordar cuestiones como nuevos mecanismos de financiación, presencia de la economía social en organismos multilaterales, indicadores internacionales de impacto, innovación social, emprendimiento juvenil y políticas para una transición verde y digital.

«Es un privilegio que Murcia se haya convertido en un punto de encuentro internacional de quienes impulsan la economía social en el ámbito de Naciones Unidas. Este encuentro refleja que la Región de Murcia está consolidado el modelo inclusivo y sostenible que representa la economía social», señaló la consejera López Aragón.

Ampliar Sarah de Heusch, directora de Social Economy Europe, junto a Juan Antonio Pedreño y Jaime Iglesias. Juanchi López

Por su parte, Esim se mostró «encantada de estar en Murcia otra vez en el Año Internacional de Cooperativas» y subrayó que el simposio supondrá «dos días para discutir el futuro de nuestro trabajo internacional sobre la economía social y solidaria».

Año de las Cooperativas

El encuentro coincide además con el Año Internacional de las Cooperativas de la ONU, marco idóneo para avanzar en una agenda global que sitúa a la economía social como pieza clave en la cohesión social, el empleo de calidad, la autonomía estratégica, la transición ecológica y el bienestar comunitario.

Ampliar El director de CaixaBank en la Región, Juan José Lozano; la concejala Mercedes Bernabé; la presidenta de Untfsse, Simel Esim; el comisionado especial Jaime Iglesias, y la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social Marisa López Aragón.

«Este grupo reducido de expertos del mayor nivel internacional son las personas clave que impulsan la agenda de la economía social y solidaria en el mundo. Con ellos vamos a trabajar en un informe de seguimiento sobre la situación global de la economía social hoy en día, y también en lo que será la tercera resolución de la ONU sobre economía social y solidaria», manifestó Iglesias.

El encuentro se incluye en la programación de Murcia Capital Española de la Economía Social 2025, reforzando el liderazgo internacional de España y la Región.