Clientes visitan la caseta de Mola Mola Kayak en la playa del Cuartel, en La Azohía. Cedida

El sector turístico de la Región de Murcia suma 275 negocios nuevos en el primer semestre de 2025

El auge empresarial se corresponde con un momento de incremento del número de viajeros que llegan a hoteles: un 1,3% desde enero

Gema Albaladejo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:14

Más empresas, más empleados y más viajeros, en lo que va de 2025. El sector turístico regional ha pegado un estirón durante el primer semestre ... del año, según reflejan las cifras recogidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La Comunidad ha registrado el alta de 275 empresas especializadas en actividades turísticas, de las cuales 158 pertenecen a apartamentos y 90 a casas rurales.

