El periodista Ricardo Fernández se incorpora a Inversus como director de Comunicación y Relaciones Institucionales El profesional asume la dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

LA VERDAD Viernes, 10 de octubre 2025, 12:14

Inversus Group ha reforzado su estructura directiva con la adhesión del periodista Ricardo Fernández, quien asume la dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales. Licenciado en Ciencias de la Información y en Criminología y máster en Comunicación Corporativa y en RSC y Liderazgo Sostenible, este profesional atesora una experiencia de más de tres décadas en medios de comunicación. Tras su trayectoria en LA VERDAD, en los últimos años se ha incorporado de lleno al mundo de la comunicación corporativa.

La estructura directiva que encabeza el CEO José Manuel Fernández se completa con José J. Vicente, director de operaciones) y director general de Inversus Capital; Josefina Fernández, directora general adjunta de Inversus Corporate Finance; Julieta Koulaksezian, en el puesto de asistente ejecutiva; José Joaquín Cobarro, director de desarrollos urbanísticos, y Liz Almeida, responsable de marketing y redes sociales.

Inversus Group es un 'holding' de empresas encabezado por la firma Inversus Capital, que presta servicios de consultoría estratégica y financiación e inversiones alternativas. El grupo engloba además las firmas Inversus Real State (inmobiliaria) y Monte Etna (promociones urbanísticas), Benarés y Vescovo & Kuma (construcción y gestion de residencias de ancianos), Audiomed (centros auditivos), Salud21 (editorial), JoinUp Media (audiovisual), UnitBlue (seguros) y Quantalyx (desarrollos tecnológicos). Con presencia en Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Emiratos Árabes Unidos, dispone de casi un centenar de agentes autorizados y gestiona las inversiones de más de un millar de particulares y empresas.

