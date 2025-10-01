Marisa López Aragón: «La economía social debe ser uno de los actores que den las respuestas a los retos que se avecinan en Europa»

Verabril Murcia Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:14 Comenta Compartir

Murcia acogió del 15 al 19 de septiembre un hecho histórico para la economía social. La primera edición de la Social Economy European Summit, la cumbre europea del sector que reunió a más de 650 personas, 100 ponentes internacionales, representantes de 200 organizaciones de Economía Social, delegaciones de Gobiernos de 27 países europeos y del Mediterráneo Sur al más alto nivel político y de las instituciones comunitarias.

Un encuentro que contó con la colaboración del Gobierno regional a través de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. Su titular, Marisa López Aragón, repasa en esta entrevista los aspectos más destacados de la cumbre.

–Murcia hizo historia acogiendo la I Cumbre Europea de la economía social. ¿Qué balance hace de esta semana?

–El balance principal es el posicionamiento de la economía social: la visibilidad. El dar importancia a este sector generador de riqueza y empleo. Y colocar a la Región de Murcia, ya no como capital española de la economía social, sino como capital europea de esta forma de economía, donde la persona es lo más importante.

–La vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, así como diferentes gobiernos europeos garantizaron en la cumbre la continuidad de las políticas de la UE para la economía social. Una buena noticia...

–Una noticia única. Por primera vez se ha realizado un evento de esta intensidad, no solo en los temas tratados, sino en las personas participantes. La Unión Europea está en un momento de grandes desafíos. Y ante los retos que se avecinan en Europa, la economía social debe ser uno de los actores que ayuden a encontrar las respuestas. Hablamos de resiliencia y de estar fijados en el territorio. Hablamos de crear riqueza y de generar empleo. Desde la Región de Murcia hemos trasladado a Bruselas que aquí existe un ecosistema sólido, apoyado políticamente, y que el Gobierno regional está dispuesto a liderar junto con los empresarios sociales las soluciones que Europa necesita.

–La cumbre contó con muchas actividades, como una reunión del Ministerio de Trabajo y Economía Social y los directores generales regionales. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de ese encuentro de trabajo?

–El ministerio convocó a las comunidades autónomas, la primera reunión fuera de Madrid, donde todos tuvimos la oportunidad de compartir estrategias y buenas prácticas. Se afianzaron los grupos de trabajo, que iniciarán sus tareas próximamente; sobre seguimiento de la Estrategia Nacional de la economía social, el de Reserva de Mercados y el de consolidación de datos de la economía social.

Este trabajo se continuará en enero, en Canarias, para seguir avanzando en los trabajos de coordinación con un espíritu muy constructivo de apoyo mutuo.

–Además, se celebraron los III Premios Europeos, con una fuerte representación española. De hecho, la Región de Murcia fue finalista en la categoría Planes de Acción de Economía Social de Calidad de los Gobiernos Locales. ¿Qué supone ese reconocimiento?

–Estamos muy orgullosos porque reconoce una labor muy importante para la economía social de la Región de Murcia: los pactos por la economía social. Estos pactos son la pieza clave del crecimiento exponencial del sector en nuestra región. Recordemos que la Región de Murcia es la región europea con mayor número de pactos suscritos en la economía social. Y que somos un ejemplo que siguen muchas de las comunidades autónomas de nuestro país y del resto de Europa. Este reconocimiento también avala la política del Gobierno regional, que no solo acompaña, sino que impulsa con recursos y con normativas pioneras un sector que ya genera cerca de 100.000 empleos en la Región.

–El proyecto europeo Interreg REESES, centrado en el refuerzo de los ecosistemas regionales de economía social, también tuvo protagonismo. Una iniciativa donde participan Ucomur, el Gobierno regional y otras cinco regiones de la Unión Europea. ¿Por qué es importante esta iniciativa?

–El objetivo de este proyecto es mejorar la implementación de políticas de desarrollo regional en el campo de los ecosistemas regionales de economía social y la mejora de las habilidades de las partes interesadas: socios de España, Finlandia, Francia, Eslovenia e Italia. Participar en proyectos europeos es clave para conocer y transferir políticas. Se compartirán entre todos los socios 26 buenas prácticas que fortalecerán la economía social de todos los socios implicados.

–Esta cumbre llegó a Murcia en gran parte por Social Economy Europe y su presidente, el murciano Juan Antonio Pedreño, y por el apoyo explícito del Gobierno regional a esta presidencia. ¿Cómo valora esta oportunidad para la Región de Murcia?

–Tengo que felicitar el gran trabajo que ha realizado Social Economy Europe en la organización de la I Cumbre Europea de la economía social y, por supuesto, a su presidente, Juan Antonio Pedreño, que ha puesto toda su pasión y trabajo en que todo haya salido perfecto. Sin duda, el papel que ocupa la economía social en nuestra región se debe en gran medida a su liderazgo. Que las principales figuras de la economía social se hayan dado cita en Murcia, no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad. Y esa causa es un trabajo de muchos años en pro de la economía social. También me gustaría destacar el compromiso político del Gobierno de Fernando López Miras, que ha acompañado cada paso de este proceso, consciente de que situar a la Región de Murcia en el centro de la economía social europea es un activo de primer nivel para nuestra imagen, nuestras empresas y nuestro desarrollo económico.

–Expertos de más de 10 países debatieron sobre la economía social en el Mediterráneo Sur. Esto demuestra que este modelo, como respuesta estratégica a los retos económicos, sociales y medioambientales, no entiende de fronteras...

–Efectivamente, la economía social no es un tema de Europa. Es un tema de todas las regiones del mundo. Nos ofrece una respuesta que se puede aplicar en cualquier nación. Los valores de la economía social: primacía de las personas y el fin social, la solidaridad, la democracia y gestión participativa, la igualdad, el trabajo digno, el compromiso con el entorno y la resiliencia, son valores que deben compartirse en todo el mundo.

–Asimismo, en esta cumbre la jornada 'Mujeres y empresa' reflexionó sobre el aporte femenino a la transformación del modelo económico. ¿Cómo aportan las mujeres, desde la economía social, en ese aspecto?

–Para hacernos una idea, lo mejor es ver los datos. Estos nos dicen que en 2024, en las cooperativas, más del 54% de los socios son mujeres. En cooperativas de enseñanza, este porcentaje llega al 70% en algunos casos. Esto demuestra que la presencia femenina en la economía social es constante, sólida y con vocación de liderazgo; y que la mujer emprendedora y directiva está transformando la economía y el tejido empresarial de nuestra tierra. Con su liderazgo, con su visión y con su compromiso, están impulsando cambios profundos en los sectores estratégicos y en el desarrollo de los territorios.

–Y las empresas de inserción celebraron en Murcia su jornada nacional, un ejemplo más de la importancia de esta cumbre. ¿Qué destacaría de esa cita?

–Faedei es la organización nacional que engloba a todas las empresas de inserción de España. Es la primera vez que se celebra en Murcia su asamblea y se tuvo oportunidad de ver el presente y futuro de estas empresas: las más sociales dentro de la economía social. Se habló de lo que aportan a nuestra sociedad, de la reserva de mercado y de su implicación normativa.

–La palabra más usada en toda la cumbre ha sido visibilidad. ¿Cree que aquí en Murcia goza de la que debería?

–Nunca es suficiente la visibilidad. Siempre es un tema que tenemos que trabajar y reforzar. Sin duda, actos como este ayudan a poner el foco. Todas las acciones de la Capitalidad Española de la Economía Social van encaminadas a esto: a dar a conocer a la sociedad la importancia y el papel que juega la economía social en nuestra región, en nuestro país y en Europa.

–La cumbre formaba parte del programa de actividades de Murcia Capital Española de la economía social en 2025. ¿Cómo está beneficiando a la Región de Murcia esta iniciativa?

–Efectivamente, esta cumbre es el «plato fuerte» de la Capitalidad Española de la Economía Social. El Gobierno regional estuvo desde el principio apoyando esta importantísima iniciativa, con una aportación de 325.000 euros para su bien desarrollo. El objetivo principal de las Capitalidades es fortalecer a la economía social de las regiones donde las celebran. Creo que no me equivoco si digo que la Capitalidad 2025 es la que más contenido ha tenido y la que más ha desplegado su posicionamiento nacional e internacional. La Región de Murcia es referente en muchas cosas y, desde luego, en la economía social es una de ellas. Y, sin duda, en esto se cuenta con la apuesta del Gobierno regional, que desde el primer momento entendió la trascendencia de situar a la Región de Murcia en el mapa europeo.

–¿Qué importancia tiene en la Región de Murcia el papel de las organizaciones de economía social, especialmente las cooperativas?

–En nuestra región las organizaciones representativas de la economía social tienen el absoluto protagonismo en el auge y fortalecimiento del sector. Como he comentado, todas las acciones que fomentan a la economía social en la Región de Murcia están recogidas en los Pactos. Y estos Pactos están suscritos por todas las organizaciones, por la opinión de todas las familias de la economía social. Todo el trabajo está coordinado por el Consejo Asesor Regional de la Economía Social, donde están representados el Gobierno regional, las organizaciones y los interlocutores sociales.

–La Región de Murcia cuenta con más de 2.500 empresas de economía social y cerca de 100.000 empleos. ¿Cuáles son los principales retos que afronta este sector murciano en los próximos años?

–Son retos compartidos con otras regiones europeas. Yo destacaría el relevo generacional, la profesionalización de los cuadros directivos de algunas de las familias de la economía social, la digitalización, el papel de la economía social en la UE, la transición ecológica y lo que hemos comentado ya en esta entrevista: la visibilidad. Pero estoy convencida de que la economía social se va a crecer ante estos retos y, con su gran capacidad de resiliencia y transformación, podrá con cualquier dificultad que se planteé. Como dice el conjunto escultórico dedicado a la economía social en la ciudad de Murcia: «Solos somos invisibles, juntos somos invencibles».