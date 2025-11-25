Limonar de Santomera, ejemplo de compromiso con el empleo y la inclusión para Cruz Roja Región de Murcia

R. A Murcia Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

Cruz Roja Región de Murcia entregó al responsable de Recursos Humanos de la cooperativa Limonar de Santomera, Emilio Mateo, el reconocimiento a entidades y profesionales que desarrollan buenas prácticas en materia de mercados inclusivos, dentro de la gala de Premios por la Inclusión de la entidad. Mateo, quien recogió el galardón en nombre de la cooperativa santomerana, destacó que el premio a las buenas prácticas en materia de inclusión, «supone mucho más que un distintivo», es «el reflejo del compromiso real de todo nuestro equipo de Limonar de Santomera por construir un entorno laboral donde la diversidad, la igualdad de oportunidades y el respeto son parte esencial de nuestro día a día».

Asimismo, agradeció a todo el equipo de empleo de Cruz Roja Región de Murcia «su labor constante y por inspirarnos a seguir avanzando hacia un mundo laboral más inclusivo y humano». También dio las gracias «a todas las personas que forman parte de Limonar de Santomera», ya que «este reconocimiento es de todos».

La cooperativa santomerana tiene una larga trayectoria de colaboración con Cruz Roja, creciendo en las diferentes actividades desarrolladas a través de esta alianza. Así, a lo largo de los años, «hemos hecho un poco de todo, desde visitas a fábricas, programas de prácticas, formaciones, o alianzas para mujeres con problemas de empleabilidad», enfatiza Mateo.

Para el responsable de Recursos Humanos de Limonar de Santomera, «es muy importante estar concienciado y colaborar con entidades como Cruz Roja, ya que hacen una labor muy importante en la Región de Murcia», liderando y ayudando «tanto a empresas como a las personas más desfavorecidas».

Compromiso cooperativo

Como explican desde Fecoam, las cooperativas están fuertemente comprometidas con la economía local y las personas y sus familias del entorno, contribuyendo no sólo al desarrollo económico de la zona, sino también a un desarrollo cultural, social y medioambiental. «Las cooperativas impulsan la economía local, y generan empleo digno, de calidad», alineado manera directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) trabajo decente y crecimiento económico.

«El talento, el compromiso, la constancia y el orgullo de las personas que trabajan para las cooperativas son fundamentales para su éxito a largo plazo», destacan desde la federación.

Los Premios por la Inclusión de Cruz Roja en la Región de Murcia reconocen a empresas, entidades y personas que fomentan la igualdad de oportunidades y la integración sociolaboral de colectivos vulnerables. Estos galardones son referencia en el entorno regional murciano, visibilizando alianzas y buenas prácticas que generan impacto real en empleabilidad y mejora social.

