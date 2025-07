José Hernández Perona: «El exceso de regulación de la UE es un hándicap; encarece mucho el producto»

José Hernández Perona, CEO de Juver Alimentación, destaca el «liderazgo histórico» de la Región en la producción y exportación de zumos de frutas de la ... mano de empresas que son los referentes del sector, como las firmas de Antonio Muñoz Beraza, García Carrión y la suya propia. Como presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Zumos y Gazpachos, explica los desafíos a los que se enfrentan, entre las turbulencias mundiales y las tendencias de consumo. Recalca que la clave está en la innovación y la internacionalización.

–Las cifras de consumo en España cayeron ligeramente el año pasado. ¿A qué se debe?

–Está cayendo un 2% en porcentaje. Y el peso de la marca blanca es cada vez mayor. La caída del año pasado se debe a un descenso del consumo general, mientras que el coste de la materia prima ha subido. La naranja y la piña son productos comunes en todo el mundo, pero ha habido problemas de cosechas y climatológicos. Al trasladar todo esto a los precios, los zumos se han puesto en niveles altos. Esto ha hecho que algunos consumidores se hayan pasado a otras categorías y productos más económicos.

–También están los conflictos y tensiones mundiales...

–Eso nos afecta a todos de forma general y transversal. Ahora se tiende a lo local. Es decir, al origen de los productos y a estar pegados a nuestros agricultores. A que todas las nuestras materias primas, en la medida de lo posible, sean murcianas, valencianas o españolas. En el sector también está el tema del consumo de azúcar. Ha habido una pérdida de imagen por pensar que llevan azúcar. Desde Asozumos queremos revitalizar el sector de zumos. Lo nuestro es fruta, que servimos de forma líquida en zumos, y el azúcar es la fructosa propia de la fruta. A veces se demonizan un poco determinadas categorías a favor de otras. La Comisión Europea nos ha concedido una importante subvención para mejorar la imagen del zumo en España.

–¿Esto va asociado a las tendencias del mercado?

–Sí. Ahora se está demonizando el alcohol y los jóvenes tienden hacia productos más naturales. Queremos romper una lanza a favor del zumo de frutas, en el sentido de que es un producto natural. Intentamos hacer que sea sencillo de tomar. Cada vez vamos hacia productos que estén más relacionados con la salud, que sean funcionales. Ya se está hablando de superalimentos, de proteínas. La idea es que, además de tomar fruta, se pueda mejorar la salud.

–¿Qué opina de una posible escalada arancelaria, sobre todo a raíz de la advertencia de Donald Trump a España tras la cumbre de la OTAN?

–Quizás soy demasiado optimista, pero tengo la esperanza de que todo esto se quede solo en anuncios políticos para provocar, generar tensiones, y nada más. Estamos viendo problemas arancelarios, pero que no terminan de concretarse. Espero que se queden en medidas de presión, ya que de lo contrario sí puede cambiar el orden económico internacional y que en vez de a Estados Unidos nos dediquemos a exportar a otros sitios. No creo que ese sea el objetivo final, porque ahí perdemos todos, sobre todo Estados Unidos.

–¿Qué representa para el sector?

–Aparte del mercado europeo, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá son importantes, junto a países de la cuenca del Pacífico como Japón, Corea del Sur, Taiwán y China.

–Juver amplió recientemente sus instalaciones en Murcia, dentro de su nuevo plan estratégico. ¿Cuáles son las grandes apuestas del sector?

–A nivel genérico, como presidente de la asociación diría que el futuro del gran consumo está en innovar productos. En la innovación constante, sobre todo si tenemos marca propia, como es el caso de Juver. Cada vez estamos hablando de mezclas de leches vegetales y de proteínas, de productos funcionales y saludables que fomenten el bienestar, que busquen momentos de placer y que añadan valor. Y eso es innovación pura en producto y en procesos para aumentar la eficiencia. La otra gran pata es la internacionalización, que es básica. En general, las empresas de alimentación somos empresas de volumen y tenemos que crecer.

«Hay que escuchar al sector»

–¿Cómo afrontan la normativa europea, cada vez más exigente?

–Junto a los problemas que le mencionaba antes, hay que poner también el exceso de regulación por parte de la Unión Europea en temas de sostenibilidad, medio ambiente y recursos humanos. Por supuesto que todos estamos de acuerdo, y no hay nadie que conozca que no esté a favor del medio ambiente. Lo tenemos claro e interiorizado. Lo que ocurre es que hay una cantidad de regulación por parte de la UE que está encareciendo mucho el producto a corto plazo, y ahí tenemos un hándicap importante. A veces no nos da tiempo a poder adaptarnos o tenemos que hacer grandes esfuerzos económicos para ello. Y ahí tenemos problemas de competitividad porque en otros países de fuera de Europa no tienen esas tensiones regulatorias. Creo que tendrían que escuchar más a los fabricantes para que entre todos podamos conseguir esos objetivos, que por supuesto son interesantes para todos y en los que estamos totalmente de acuerdo.

–¿Con quiénes compiten en el mercado europeo?

–Con Alemania, Italia y Reino Unido, aunque es difícil que vengan aquí a competir, ya que nuestras marcas están bien asentadas. A nivel europeo, el zumo suele tener un carácter más local que exportador a otros países de nuestro entorno. Aun así, tenemos el exprimido de naranja y de limón, que también se está poniendo de moda, además del gazpacho, que son productos específicos nuestros. Pero un producto como la manzana se puede hacer en cualquier sitio de Europa.