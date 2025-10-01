La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Stand de Fecoam en el BUM 2024 donde voluntarios y personal de la federación llevaron a cabo el reparto de producto. Rubén Aragón

Fecoam promueve una alimentación saludable durante la Bienvenida Universitaria de la UMU

Idea ·

La federación y sus cooperativas llevarán a cabo un reparto de fruta y verdura de temporada entre la comunidad universitaria el 2 de octubre

Rubén Aragón

Murcia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:14

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) suma esfuerzos un año más con la Universidad de Murcia (UMU) para remarcar la importancia de una alimentación saludable y potenciar el consumo de fruta y verdura. Será el próximo jueves 2 de octubre con motivo del Día de las Universidades Saludables en el Centro Social Universitario del Campus de Espinardo, de 11:00h a 15:00h.

Así, Fecoam y sus entidades asociadas de toda la Región de Murcia como Campos de Jumilla, Expoáguilas, Limonar de Santomera, San Cayetano y su marca comercial Alpi, y Thader Cieza, volverán a fomentar y remarcar la importancia de una dieta sana y saludable entre los jóvenes con el reparto de diferentes tipos de frutas y hortalizas como tomates, peras, pimientos, brócoli, apio o lechugas.

Esta actividad se encuentra encuadrada dentro del programa de actividades general de la Bienvenida Universitaria BUM 2025 de la UMU.

Desde la federación y las cooperativas agrarias y ganaderas asociadas se fomenta durante todo el año la importancia de una alimentación saludable, así como el consumo de fruta y verdura, dentro de las iniciativas de RSC de Fecoam.

