Everwood Capital adquiere la navarra Transportes Cruz, con base en Calasparra

EP Martes, 30 de septiembre 2025, 14:20 Comenta Compartir

La firma Everwood Capital anunció este lunes la adquisición de la empresa navarra Transportes Cruz, especializada en transporte en frío nacional e internacional con base en Calasparra. La entidad detalló a través de una nota de prensa que la operación, que supone la octava inversión del vehículo de Transporte y Logística, es la primera enfocada en el subsector de logística en frío internacional.

La base de Transportes Cruz en Calasparra está activa desde hace dos años, cuando la compañía navarra compró la firma Eurosol Cargo, propiedad del empresario local Pedro García. Una firma con sede en el municipio arrocero que contaba con un centenar de vehículos y cuya actividad estaba muy enfocada al transporte de productos refrigerados a nivel internacional. A través de la operación de absorción, la compañía se hizo con todos sus activos. En concreto, las instalaciones en la localidad de la comarca del Noroeste superan una superficie de 28.000 metros cuadrados.

En total, Transportes Cruz, con sede en Orcoyen (Navarra), cuenta con 260 empleados y 460 vehículos entre cabezas tractoras y remolques frigoríficos, en tanto que dispone de instalaciones logísticas en Pamplona, Toledo, Murcia y Alicante. La compañía está especializada en transporte en frío nacional e internacional y presta servicio a grandes clientes del sector agroalimentario, la gran distribución y el sector farmacéutico, con operaciones de transporte a mercados como Francia, Reino Unido, Alemania y Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).

Sobre los motivos de esta operación, se ha indicado que Everwood Capital ayudará a impulsar el crecimiento y la transformación de la compañía; a la par, se mantendrá el equipo directivo liderado por su actual director general, Pablo Andueza.

«Esta operación se inscribe dentro del plan estratégico de crear un vertical especializado en transporte y logística de frío internacional, un sector estratégico que está siendo testigo de un fuerte crecimiento impulsado por la creciente demanda de transporte y distribución en temperatura controlada en sectores como alimentación, productos hortofrutícolas y medicamentos», apostillaron desde la firma.

«La adquisición de Transportes Cruz refuerza nuestra visión de consolidar un sector fragmentado con gran potencial de crecimiento», subrayó el socio de Everwood Capital, Juan José Andrés. Por su parte, Andueza aseguró que la entrada de Everwood les permitirá afrontar los retos a los que se enfrenta el sector, avanzar en la transformación digital, adaptarse a los más altos estándares ESG y fortalecer su posición en el mercado.