Hidrogea cambia de nombre y pasa a llamarse Veolia

LA VERDAD Murcia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

Hidrogea, la compañía filial de Veolia en la Región de Murcia que gestiona el ciclo integral del agua para más de un millón de habitantes, cambia de nombre y pasa a llamarse como la empresa matriz. La firma francesa, que es líder mundial en transformación ecológica, da el paso en España de convertirse en una sola organización e integra sus actividades de agua, residuos y energía bajo la única marca Veolia, con el apoyo de un equipo de más de 18.000 personas.

De esta forma, más de 100 compañías locales, como por ejemplo Hidrogea –que opera en ocho municipios de la Región (Abanilla, Águilas, Alcantarilla, Cartagena, Cehegín, Las Torres de Cotillas, San Javier y Torre Pacheco) y es socio estratégico en otros cinco mediante empresas mixtas (Aguas de Murcia, Aguas de Lorca, Aguas de Jumilla, Aguas de Cieza y Sermubeniel)–, Agbar, Hidraqua, Hidrogea, Aquara, Viaqua, Aquambiente... se agruparán bajo el único nombre de Veolia, con el objetivo de fortalecer la acción e impacto del grupo en el país.

La compañía sigue comprometida con España para ayudarle a afrontar sus desafíos. Así, entre 2019 y 2024, el grupo invirtió un total de 800 millones de euros en inversiones en sus tres líneas de negocio (agua, residuos y energía). Veolia presta servicios de agua potable a 13 millones de personas en España, trata casi 825.000 toneladas de residuos anualmente y produce 2.713.000 MWh de energía local. Esta amplia presencia subraya el papel del grupo como socio estratégico en la gestión sostenible y eficiente de los recursos en España.

Con esta nueva organización, liderada por Daniel Tugues, director en España, los clientes de Veolia se benefician de un enfoque integrado que combina innovación de vanguardia y sólidas raíces locales, y aprovecha la experiencia global del grupo y las fortalezas combinadas de sus equipos. Asimismo, Veolia promueve la gestión sostenible del agua, mejora la eficiencia de las infraestructuras y preserva los recursos, ayudando a abordar los desafíos locales de resiliencia y adaptación al cambio climático. Esta estructura simplificada y unificada acelerará la escalabilidad de soluciones, desde tecnologías disruptivas hasta aplicaciones industriales rentables y eficientes en energía.

Temas

Agua

Hidrogea