Carril Solar reclama seguridad jurídica para su proyecto en Puerto Lumbreras y recuerda que «la Región corre el riesgo de no ser segura para las grandes inversiones»

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:20 Compartir

La planta fotovoltaica de Carril Solar, el principal proyecto que se plantea en Puerto Lumbreras en los últimos 50 años y uno de los mas importantes en la Comarca del Guadalentín, y que inicialmente contó con el visto bueno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para su implantación en el municipio en 2017, cuenta actualmente con el visto bueno de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), estando respaldado y apoyado además por las principales patronales de empresarios de la Región de Murcia, como es el caso de Ceclor, Fremm, Frecom y Croem, así como por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia Coiirm.

En este sentido, el proyecto solo depende de la licencia urbanística que debe conceder el consistorio de Puerto Lumbreras, pero, afirma Carril Solar, «tras un giro inesperado de postura del Ayuntamiento –que inicialmente abrió las puertas a la compañía–, pretende ahora retrasar y no conceder la licencia urbanística con el único fin de hacer fracasar la inversión y que el proyecto no vea la luz, todo ello por motivos electoralistas e intereses personales de una minoría». Para ello, el Ayuntamiento ha articulado un mecanismo que obliga a la fotovoltaica a superar un trámite de autorización excepcional que no es aplicable a este tipo de proyectos.

Para Carril Solar, «el proyecto acabará en un contencioso administrativo de 30 a 50 millones de euros de responsabilidad patrimonial sobre el Ayuntamiento por la pérdida causada a la compañía, sin motivo legal aparente y habiendo cumplido con toda la normativa regional y nacional aplicable a proyectos fotovoltaicos».

En principio se deniega la licencia aplicando un trámite que Carril Solar considera que «no se ajusta a ley, poniendo en riesgo la inversión millonaria efectuada por la empresa durante más de 7 años y los avales depositados. También, se espera una demanda particular contra el Ayuntamiento por parte de los propietarios de terrenos alquilados al proyecto por perdida de sus contratos y daños y perjuicios generados por esta decisión arbitraria del Consistorio. Carril Solar y los propietarios que participan en el proyecto aseguran que «hemos solicitado en numerosas ocasiones reuniones con el equipo de gobierno para tratar de reconducir esta situación sin obtener respuesta». «No se puede permitir en un Estado de Derecho, que un Institución de servicio público entre en una alegalidad y no atienda a sus ciudadanos ni empresas, y permanezca impune», comenta uno de los propietarios.

Carril Solar anuncia que «si el consistorio continúa en su empeño de paralizar el proyecto fotovoltaico, arriesgaría más de 40 millones de euros adicionales en impuestos que el proyecto dejaría de aportar a las arcas municipales y del que se beneficiarían lumbrerenses y el Guadalentín».

La empresa indica que «hay que exigir al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras que deje a un lado las injerencias políticas e intereses personales y actúe conforme a Ley». Carril Solar defiende la Cuarta Ley de Simplificación administrativa para agilizar plazos, pero «solo será exitosa si desde el gobierno regional se exige su cumplimiento a los Ayuntamientos.

Desde Carril Solar se advierte que se puede generar un precedente muy peligroso para el desarrollo de las energías renovables y en general de cualquier proyecto en la Región de Murcia. La empresa denuncia que este ayuntamiento «actúe arbitrariamente y fuera de Ley, y decida si un proyecto va o no va en su municipio por motivos electorales y personales».

Proyecto

El presupuesto de Carril Solar ronda los 200 millones de euros, destinando para las empresas locales y de la comarca del Guadalentín cerca del 65% del total la inversión. «Supondrá el desarrollo del municipio y una alternativa adicional al sector agrario que afronta importantes problemas de escasez hídrica, condiciones climáticas cada vez más adversas en la zona que hacen difícil la sostenibilidad de la actividad, permitiendo diversificar la economía y reduciendo la dependencia económica un solo sector y apostando por las energías limpias y renovables».

Este proyecto, según la compañía Carril Solar, «aportaría a las arcas municipales 5,5 millones de euros. El primer año, una vez se otorgase la licencia por parte del consistorio, un cuantía económica no igualable por ninguna actividad en la zona y que, en buena parte, iría destinada a obras de desarrollo: cultura, ayuda a comercios y hostelería, centros de educación, desarrollo de polígono industrial, fiestas o juventud, entre otras áreas que dependen directamente de la gestión municipal».

Carril Solar también dice que, además de esta aportación inicial, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras recibiría en torno a 1,2 millones anuales durante los 30 años de vida útil del proyecto en concepto de BICEs, lo que supondría en total mas de 40 millones de euros en impuestos.

De la misma forma, la compañía Carril Solar recuerda que viene ayudando al deporte lumbrerense, la cultura, las fiestas y las asociaciones de discapacitados y servicios sociales demostrando su compromiso social con todos los lumbrerenses. También ha creado una Comunidad Energética (cooperativa energética sin ánimo de lucro) que beneficiará con ahorros de energía de hasta el 40% a locales comerciales y ciudadanos que se adhieran a la misma.

Con todas estas acciones, Carril Solar asegura que se ha ganado a día de hoy el apoyo de la mayor parte de la población, así como de las asociaciones deportivas y sociales con las que colabora y de los empresarios locales que ven una oportunidad única para el municipio con este proyecto.

Temas

Energía solar