Fecoam

Las cooperativas agroalimentarias colaboran con la iniciativa 'Únicas Hackathon' de La Arrixaca y SJD

Apoyo ·

Fecoam y sus entidades proveerán de fruta y verdura de temporada a todoslos participantes los días 6 y 7 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia

R.A.

Murcia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:14

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y sus cooperativas asociadas fomentarán una alimentación saludable y el consumo diario de fruta y verdura entre los asistentes al II Congreso Iberoamericano de Genética Médica y Medicina Genómica que tendrá lugar en Murcia la semana del 6 al 10 de octubre próxima.

Así, las cooperativas agrarias y ganaderas colaborarán en el I Hackathon Iberoamericano Únicas de enfermedades raras no diagnosticadas los días 6 y 7, con el reparto entre todos los asistentes de una variedad de productos de temporada como tomates, pimientos, lechugas, brócoli o apio. Esta iniciativa, encuadrada dentro de las actividades de RSC de la Fecoam, contará con los productos de Campos de Jumilla, Expoáguilas, Limonar de Santomera, San Cayetano y su marca comercial Alpi, y Thader Cieza.

Como explican desde la federación, «todos los participantes en este evento podrán disfrutar de los productos de las cooperativas agroalimentarias de la Región de Murcia, con unas características «diferenciadoras», producidos bajo los principios y valores cooperativos, remarcan la federación de cooperativas.

El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona y el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), con el apoyo de la Fundación Wilhelm, organizan el primer «Únicas Hackathon» para avanzar, en 48 horas, en el diagnóstico de 12 casos de pacientes pediátricos con sospecha de enfermedad rara sin confirmación genética.

