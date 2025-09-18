Anastasia Zayats gana el 'Premio A Profesional Autónoma' de CaixaBank en la Región de Murcia Start Play es un proyecto murciano dedicado al sector del ocio cultural a nivel nacional, que diseña y realiza juegos inmersivos únicos en España

Anastasia Zayats ha sido reconocida como la ganadora de la quinta edición del Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en la Región de Murcia por su proyecto Start Play. Estos galardones tienen el propósito de poner en valor la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia en España, reconociendo al mismo tiempo la aportación de dicho colectivo a la sociedad y economía española.

Actriz, creadora y emprendedora cultural, Zayats fundó en 2020 la empresa Start Play, especializada en experiencias inmersivas, 'escape rooms' y gamificación cultural, con la que ya ha superado los 20.000 participantes en todo el país. Graduada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y con una amplia trayectoria en el ámbito escénico y audiovisual, ha combinado «su vocación artística con un sólido espíritu empresarial que le ha permitido convertir su proyecto en un referente nacional».

Para la elección de la ganadora, el jurado, formado por directivos y directivas de CaixaBank y expertos independientes, ha valorado «la excelencia empresarial de las candidatas, tanto en lo referente al éxito de su actividad empresarial como a su trayectoria profesional. Entre los aspectos que se consideran, se encuentran el grado de desarrollo y éxito del negocio, la innovación aplicada, el impacto en la creación de empleo y los aspectos medioambientales y de sostenibilidad, entre otros».

La fase territorial del Premio A Profesional Autónoma reconoce «los mejores proyectos procedentes de las diversas comunidades autónomas, con 11 ganadoras (una por cada Dirección Territorial de CaixaBank)». De entre los 11 proyectos, se seleccionarán cinco para optar al galardón nacional.

Anastasia Zayats competirá, junto con las otras diez premiadas a nivel territorial, por el galardón nacional, con una dotación económica de 6.000 euros para destinar a acciones de formación empresarial y personal, recibirá un diploma acreditativo y se beneficiará de una campaña de difusión a través de los canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Además, entre las ganadoras de la fase territorial, se seleccionará a una de ellas para que pueda realizar un curso de la oferta formativa de la escuela de negocios digital Founderz.

La directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García Saz, ha destacado que, «en CaixaBank, queremos poner en valor el talento, el esfuerzo y la capacidad de liderazgo de las profesionales autónomas que, con sus proyectos, impulsan el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo en nuestro país». «Este premio refleja nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y el reconocimiento al emprendimiento femenino», ha añadido García Saz.

Para optar a estos premios, las candidatas debían dedicarse a cualquier sector de manera autónoma y contar con una actividad empresarial de al menos dos años de antigüedad.

Compromiso con la excelencia empresarial

«CaixaBank es consciente de la importancia que tienen las empresarias y las profesionales autónomas en el peso de la economía y lanza estos premios como muestra de apoyo y reconocimiento a este colectivo clave», señalaron.

Estos galardones se enmarcan en el programa de diversidad de CaixaBank Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, funcional, generacional, cultural, según explicaron

Asimismo, CaixaBank promueve diferentes premios y reconocimientos a la excelencia académica (Premios WONNOW), líneas de acción vinculadas al deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto) y entorno rural (Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap).