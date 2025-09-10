El acuerdo entre la UE y EE UU «amenaza gravemente» al sector de frutos secos

Los productores regionales y nacionales, en alerta máxima tras un pacto comercial que liberaliza la entrada de almendra norteamericana e impone aranceles a la europea

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) resalta su «malestar y máxima preocupación» por la viabilidad de las explotaciones del sector de frutos secos ante el reciente acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Así, y con muchos detalles aún por definir, las bases del acuerdo conocidas generan «gran inquietud» en los productores no solo de la Región de Murcia, sino de toda España, explica Pedro Guerrero, responsable sectorial de Fecoam.

En virtud al acuerdo alcanzado, la almendra española tendrá unos aranceles del 15 por ciento para su entrada en el mercado norteamericano, y al mismo tiempo, se liberaliza la entrada de frutos secos estadounidenses y otros productos. Una liberalización comercial de este sector «que amenaza gravemente y pone en peligro nuestras explotaciones, nuestra industria y nuestra soberanía alimentaria», remarcan desde Fecoam.

Pedro Guerrero explica que EE UU es el mayor productor de almendras del mundo, seguido de España, pero a diferencia del español, el estadounidense cuenta con un tipo de producción intensivo sin las limitaciones de fitosanitarios que tienen los productores europeos.

La normativa europea, sumada a este nuevo acuerdo, «hace que la competencia no solo sea injusta y desigual», sino que es un «verdadero ataque a nuestras explotaciones y agricultores», denuncia el responsable sectorial de las cooperativas agroalimentarias regionales.

Previsiones de campaña

Las previsiones de los productores para esta campaña en la Región de Murcia son de aproximadamente 5.400 toneladas de pepita en casi 80.000 hectáreas, la práctica totalidad «de secano rabioso», remarca Guerrero.

«Estamos en plena campaña de recolección», explica, resaltando que «una cosecha normal debería alcanzar las 11.000 toneladas de pepitas en grano en esas todas hectáreas que tenemos plantadas, pero llevamos tres años en recesión de cosecha», fruto de la sequía y de distintas plagas que afectan a los cultivos, como la avispilla del almendro.

Aunque es cierto que este año sí hubo lluvias, estas llegaron tarde, apunta Guerrero, por lo que la cosecha «es un 50 por ciento de lo que sería lo normal, aunque de una excelente calidad, con una almendra de gran tamaño».

Sobre el mercado, aunque aún es pronto para saber cómo van a evolucionar los precios, y con unos costes de producción cuantificados actualmente en torno a los 2.500 euros y 3.500 euros por hectárea, «vamos a luchar para cubrir los costes de explotación y se pague por encima de los 6 euros el kilo, y que la ecológica se diferencie tanto por precio como por consumo».

«Con tan pocos kilos por hectárea, si no se vende por encima de ese precio» los productores no podrán cubrir los costes de producción en convencional, detalla. Por otro lado, en su opinión, el precio de la ecológica «debe estar alrededor de los 8 euros, ya que produce la mitad de kilos y su cultivo es más caro».

Abandono de explotaciones

En este sentido, Pedro Guerrero afirma que «nos preocupa mucho que se llegue al abandono del cultivo por falta de rentabilidad, ya que tendría unas consecuencias terribles». El abandono de cultivos como pueden ser los almendros, propios de terrenos baldíos donde no cabe otro tipo de cultivo, provocaría la ruptura de la biodiversidad medioambiental, además de convertirse esas parcelas abandonadas «en un reservorio de plagas que afectaría parcelas colindantes», insiste.

Por ello, «no es lógico» este tipo de acuerdos como el alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, «donde el sector de los frutos secos no tiene posibilidad alguna de competir».

Para Guerrero, «estamos ante un desamparo por parte de la política europea, no solo al sector de frutos secos español, sino a todos los de la UE en su conjunto, al permitir que entren este tipo de productos».

«Es necesario luchar para no perder la soberanía alimentaria de la Unión Europea». «No podemos dejar entrar productos de terceros países que no cumplen las normas estrictas fitosanitarias que aquí sí estamos obligados a cumplir, con la consiguiente pérdida de competitividad», explica.

Los productores «no queremos dinero, queremos que nos dejen cultivar y que una vez que ponemos nuestro producto en el mercado, tenga un precio que sea rentable y que cumpla la Ley de Cadena Alimentaria». En definitiva, «lo que reclamamos es que se defienda el sector primario, se luche contra el abandono de tierras, para lograr que los productores se mantengan asentados en el campo sin tener la España vaciada, ni tener que abandonar el territorio agrícola».

«Los productores cultivamos y cuidamos seres vivos de origen vegetal, produciendo alimentos para la sociedad, y que evitan el avance de la desertificación, la ruptura de la biodiversidad y protegen al medio ambiente, y son necesarias políticas a todos los niveles que cuiden y favorezcan al sector primario, en lugar de mermarlo y atacarlo», insiste el dirigente de Fecoam.

Fuente de salud

Pedro Guerrero destaca que almendra española, y en especial la de procedencia de la Región de Murcia, «tiene unas características únicas», con un alto valor nutricional. Unas condiciones genéticas, morfológicas, organolépticas y nutricionales excepcionales, incluyendo altos valores de proteína, grasas, ácido oleico y linoleico.

«Es un alimento antioxidante y por lo tanto anti-envejecimiento, por tener flavonoides, favorece la circulación venosa y la función vascular», insiste. Asimismo, es «fuente de fibra, con grandes niveles de esteroles como el beta-sitosterol, el avenasterol, el campesterol o el estigmasterol», como así han demostrado diferentes estudios científicos.