Repóker de murcianos en aguas de Palma 'El Carmen-Elite Sails' de José Coello, perteneciente al Club de Regatas de Cartagena. El 'Pez de Abril' de José María Meseguer, del Club Náutico de Portmán. / PEP PORTAS La 37ª edición de la prestigiosa Copa del Rey comienza este fin de semana con la participación de hasta cinco embarcaciones de la Región FERNANDO PERALS MURCIA. Viernes, 27 julio 2018, 01:25

La 37º edición de la Copa del Rey MAPFRE de Vela tendrá lugar entre mañana y el 4 de agosto en Palma de Mallorca. El sábado da el pistoletazo de salida una edición de récord. 1.000 participantes repartidos en más de 150 barcos de 29 nacionalidades competirán distribuidos en doce clases. Cada una de estas categorías tendrá un modelo de barco distinto que correrá en tiempo real o tiempo compensado. En el primero de ellos, todos los barcos salen a la vez y gana el primero que llegue. En el segundo, cada barco sale en un momento distinto y el tiempo real hasta la llegada queda ajustado por las características y recorrido de cada uno.

Entre el gran número de embarcaciones que se darán lugar desde este fin de semana en Palma de Mallorca destacan varias murcianas. La primera de ellas, el 'Carmen-Elite Sails' de José Coello, pertenece al Club de Regatas de Cartagena. El sinergia 40 de Coello ha conseguido grandes resultados en las tres últimas ediciones y llega como uno de los favoritos en la categoría de ORC 2, en tiempo compensado. El equipo murciano tendrá como principales rivales a dos grandes barcos españoles: el 'X-41' de Antonio Banderas, uno de los más fuertes de la competición, y el 'Rodman 42M Seguridad' de Pedro Gil, del Club Náutico de Torrevieja.

El 'Carmen Elite Sails', 'Pez de Abril', 'Maybe XIV', 'Brex' y 'Cañas II' son los barcos que mañana estarán en una prueba que acabará el día 4

Otra embarcación de la Región de Murcia destacada es el 'Pez de Abril' de José María Meseguer, perteneciente al Club Náutico de Portmán. Los de Meseguer han cosechado buenos resultados en los últimos años en distintas competiciones, incluyendo las pasadas ediciones de la Copa del Rey. Compiten en la modalidad de club swan 42, en tiempo real. Los principales rivales del equipo murciano son el estadounidense 'Lagertha' de Kurt Kalberer, vigente campeón del mundo, y el español 'Nadir' de Pedro Vaquer.

El 'Carmen-Elite Sails' y el 'Pez de Abril' son los que cuentan con más opciones de volver con una victoria

Otra de las naves murcianas es el 'Maybe XIV' de Eugenio Galdón, perteneciente al Club de Regatas de Cartagena. Participa por primera vez y lo hace en la categoría de 6 metros internacional.

También del Club Regatas Cartagena habrá dos representantes en la categoría de BMW ORC 3 que participan por primera vez: el X35 'Brex' de Manuel Gambín y el dufour 40 'Cañas II' de Montoya y Patricio Rosas, patroneado por Rafael de la Hoz.

Los deportistas que compiten en vela y en competiciones importantes como la Copa del Rey son, en su mayoría, semiprofesionales o profesionales, superando en gran número a los grupos amateurs que se introducen en estas pruebas. En este torneo existe un nivel verdaderamente alto, donde hay campeones de todo tipo, hasta olímpicos.

Esta edición batirá el récord de participantes con más de 150 barcos en competición

Este deporte conlleva una exigencia física no del todo conocida por el público que se encuentra más alejado del mundo de la vela. Los profesionales dedican un 60/70% de su tiempo a la preparación física. La mayoría de ellos siguen duros ejercicios de gimnasio, con dobles sesiones en muchas ocasiones, y una estricta dieta. Algunas embarcaciones tienen que llevar un peso máximo y los integrantes tienen que seguir las normas y no superar la cifra exigida. En competiciones como la que arranca mañana, la agenda diaria de los participantes conlleva un plan específico de entrenamiento y alimentación. Sobre las siete de la mañana tienen que despertarse y acudir al desayuno. Desde una hora antes hay dos personas revisando el mantenimiento del barco para que todo esté en perfecto estado. Si no se compite, hay sesiones de gimnasio por la mañana y entrenamientos de agua por la tarde. En medio de un torneo, las regatas marcan el exigente orden del día que, normalmente, acaba a las nueve de la noche con una cena. Una hora después, los deportistas se marchan a descansar. Deben dormir al menos unas ocho o nueve horas en momentos de competición.

En las embarcaciones resulta imprescindible llevar fruta, barritas energéticas y una gran cantidad de agua para recuperar las fuerzas necesarias. Si los recorridos son excesivamente largos, en algunos casos los equipos introducen pequeños bocadillos o distintas ensaladas.

Esta edición de la Copa del Rey será la primera en la que estén presentes dos reyes: el emérito Juan Carlos I y el actual Felipe VI. Don Juan Carlos será de nuevo el patrón de 'El Bribón' de Movistar de la clase 6 metros y Felipe VI competirá con el 'Aifos 500' en ORC 1.