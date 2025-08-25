Los equipos de la Ocean Race activan el modo competición en Cartagena

Jesús Fernández Cartagena Lunes, 25 de agosto 2025, 21:42 Comenta Compartir

Los equipos de la Ocean Race Europe dejan este martes Cartagena para comenzar la tercera etapa. Esto será este mediodía, alrededor de las 15.00 horas, cuando la regata dará el pistoletazo de salida y pondrá rumbo a Niza, donde se espera que lleguen a puerto el próximo viernes. Esta parte de la carrera se espera que sea al sprint con situaciones muy cambiantes, obligando a la tripulación a tener que estar al 100% para estar alerta para corregir los imprevistos y coger el mejor viento posible para llegar los primeros a Francia.

Este lunes, las siete naves dieron un espectáculo sin igual, dejando sin palabras a los presentes al mostrar las velocidades de vértigo que cogen estos 'Imoca 60'. Fue durante una milla, eso sí, pero qué aperitivo tan especial se tomaron los curiosos que se acercaron hasta la bahía de Cartagena para ver esas monstruosas embarcaciones en plena acción. Una exhibición que les sirve a los regatistas para mentalizarse y volver a activar el chip de competición antes de su partida.

Además de los picos de nudos que cogen estos barcos de 18 metros de eslora, sorprende la facilidad con la que se inclinan para torcer, como si de Pedro Acosta se tratase para tomar una curva en el circuito de Jerez.

También se quisieron dar un paseo por el 'pit lane' de la Ocean Race la alcaldesa, Noelia Arroyo, que estuvo acompañada de Richard Brisius, presidente de The Ocean Race; Jan Pérez, coordinadora del evento en la ciudad; Patricio Rosas, director de la escala; y Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria. «Esta prueba nos está demostrando una vez más que Cartagena está preparada para acoger grandes eventos internacionales», dijo la alcaldesa, que confirmó que se han superado las expectativas.

Arroyo tendrá este martes un papel principal en el inicio de la etapa junto al presidente de la Región, Fernando López Miras, que representaran a España en el intercambio de banderas con Olvier Bettati, teniente de alcalde de Niza.

El presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, mostró su satisfacción con la ciudad portuaria. «Estamos muy honrados de estar en Cartagena; los equipos, la organización de la carrera y todos nuestros compañeros piensan que es una parada extraordinaria», alabó Brisius.

Recogida de residuos

Las actividades extradeportivas de este evento han estado orientadas a la sostenibilidad marítima con la intención de concienciar a la población de que los mares hay que cuidarlos. Por ello, este lunes, un séquito de voluntarios recogió en la playa de Cala Cortina un total de 642 kilos de residuos.