Unidos para impulsar el arbitraje femenino Renfe firma un convenio con las federaciones de rugby, fútbol, baloncesto y balonmano para visibilizar el papel de las árbitras en el juego RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 4 marzo 2019, 18:00

Renfe apuesta por dar un impulso del arbitraje femenino y para ello firmó este lunes, en la sede del Ministerio de Fomento, convenio de colaboración 'Valor Mujer' con las federaciones de rugby, fútbol, baloncesto y balonmano, para participar en los programas de formación de árbitras con que cuentan las citadas federaciones que, con sus ligas correspondientes, suman más de 330.000 mujeres con licencia federativa.

La idea del acuerdo -en los días previos a la celebración del Día Internacional de la Mujer, es potenciar la presencia de mujeres en el deporte, especialmente en el arbitraje, y desarrollar una plataforma de apoyo a las mujeres que les ayude además a la detección y formación de talentos deportivos. «Con este acuerdo nos sumamos a la promoción de los valores del deporte femenino, un colectivo de gran liderazgo social y que representa a muchas mujeres en su esfuerzo de mejora. Sin arbitraje no hay deporte, es el colectivo que garantiza la seguridad en el juego», recordó el presidente de Renfe, Isaias Táboas.

«Aunque los deportistas son los que tienen trascendencia, las árbitras son fundamentales. La igualdad en el deporte favorece a la igualdad en la sociedad» Nuria Garatachea

La subdirectora de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD), Nuria Garatachea, recordó que «todos» los estamentos son «agentes del cambio» y «aunque los deportistas son los que tienen trascendencia, las árbitras son fundamentales. La igualdad en el deporte favorece a la igualdad en la sociedad», añadió Garatachea, sobre un programa que, además, integra medidas de carácter comercial para fomentar el uso del tren entre el colectivo de mujeres deportistas dentro del calendario de competición.

Para ello, se han suscrito acuerdos específicos con las cuatro federaciones que contemplan la posibilidad de acceder a descuentos si se elige el tren como medio de transporte y ofertas dirigidas a todas las deportistas federadas para obtener la tarjeta del programa de fidelización +Renfe de forma gratuita.

Una árbitra en LaLiga

En el acto estuvo presente en representación de la Federación Española de Fútbol (FEF), Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, que reconoció su satisfacción por «un acto donde se da un impulso a la mujer y al arbitraje, representando a nuestro presidente Luis Rubiales que, desde el primer día, en su gobernanza en la FEF, es un firme defensor de la mujer. Todos le estamos siguiendo en esa línea de apoyo y estamos muy contentos de que una compañía como Renfe materialice ese apoyo con un patrocinio«, afirmó aunque reconoció que aún hay pasos por dar.

«Uno de mis objetivos es ver a una árbitra pitando una final de Champions, o un Mundial, pero necesitamos ese impulso, que conmigo lo van a tener» CARLOS VELASCO CARBALLO

«El fútbol va con cierto retraso a la hora de incorporar mujeres para arbitren en la máxima categoría. Pero estoy convencido de que no muy tarde veremos a una árbitra en categorías superiores. Uno de mis objetivos es ver a una árbitra pitando una final de Champions, o un Mundial, pero necesitamos ese impulso, que conmigo lo van a tener», adelantó para alegría de árbitras como Marta Frías Acedo, internacional que dirige encuentros en la Liga Iberdrola, que fue la otra representante de la FEF en un evento, que a su juicio, es positivo porque con él «gana el deporte, la sociedad y, en este caso, el arbitraje femenino gracias a la visibilidad que se le da a las deportistas».

En el baloncesto también los árbitros han vivido en medio de la polémica en las últimas semanas. El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, insiste en que «no va a permitir que se ponga en duda» la honestidad de los árbitros españoles, sobre todo cuando los tienen en «muy alta estima» por su buen rendimiento y recordó que la FEB como objetivo «colaborar en la mejora de la tecnificación» del arbitraje tanto femenino como masculino, que se encarga de la «tarea deportiva más difícil».

Garbajosa insiste en que «no va a permitir que se ponga en duda» la honestidad de los árbitros españoles

Garbajosa destacó que el baloncesto femenino actualmente cuenta con «el mismo trato organizativo y económico» que el baloncesto masculino, y de hecho recordó que la Copa de la Reina fue «un éxito económico y deportivo».

Políticas para la igualdad de genero

Hay que recordar que el Consejo Superior de Deportes participa en el proyecto ALL IN- 'Towards gender balance in sport' impulsado, conjuntamente, por el Consejo de Europa y la Unión Europea cuyo objetivo es la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito del deporte a través de un análisis en todos los países europeos.

Para ello, desde el CSD se ha enviado a todas las federaciones una encuesta sobre la situación real de igualdad en seis ámbitos fundamentales como son el liderazgo en puestos de decisión de las organizaciones deportivas, la existencia de entrenadoras y juezas, la participación deportiva desde el deporte base hasta la élite, la prevención de la violencia de género en el deporte, el tratamiento de la igualdad de género en los medios de comunicación, y los planes y programas que promueven la integración de género en el deporte. Con la información lograda se diseñarán políticas que promuevan la igualdad de género en el deporte.