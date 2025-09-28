Zach Hicks, sustituto de Kaiser Gates en el UCAM, listo para debutar hoy en Granada

Emilio Sánchez-Bolea Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:02 Comenta Compartir

Con la celeridad que exigía la situación, sin tiempo para el lamento, el UCAM ya tiene sustituto para Kaiser Gates. La lesión del que iba a ser el ala-pívot titular de Sito Alonso se dio a mitad de la aventura búlgara, pero, a espera de las pruebas para determinar el alcance de la lesión, todo apuntaba a gravedad. No es una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla una de esas cosas que a primera vista tengan pista de esguince. Allí empezó a trabajar Alejandro Gómez en incorporar un jugador de perfil similar y, menos de 24 horas después del parte médico, Zach Hicks (Nueva Jersey, 22 años) era anunciado como el elegido.

Para entonces, un Hicks que viene directo de cumplir su ciclo de cuatro años en la NCAA repartidos al 50% entre Temple y Penn State, ya estaba de viaje con destino a Murcia y, tanto es así, que debutará hoy a las 12.30 en Granada en el último amistoso de pretemporada del UCAM antes del comienzo de la Liga Endesa. Sin tiempo a la adaptación, pero para eso están los amistosos. Este será el segundo ante un Covirán contra el que ya abrió la ronda de preparativos el UCAM en un amistoso a puerta cerrada en Murcia con clara victoria local. Hoy, un Covirán que ganó el pasado jueves al Gran Canaria (97-88) ya tendrá en sus filas a Kljajic y Burjanadze, dos jugadores que elevan el nivel físico del cuadro nazarí. El duelo se podrá seguir por la TG7 granadina y desde su canal de YouTube.

