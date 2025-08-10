El UCAM cierra una plantilla de «muchos jugadores» pensando en el corto y largo plazo

Vivir continuamente en el mercado, algo que ha reconocido en múltiples ocasiones Alejandro Gómez, es obligación de todo club que no tiene la capacidad de ... entrar y llevarse el mejor ejemplar de la lonja sin esperar turno ni perder un segundo en hacer cálculos. Pero eso también crea, en ocasiones, cierto 'overbooking'. Unas que a veces son más que bien recibidas, como cuando en septiembre de 2019 un UCAM Murcia que no jugaba Europa se fue a trece jugadores porque se le puso a tiro Giannoulis Larentzakis, que abandonó el club dejando 90.000 euros en caja para marchar a un coloso como el Olympiacos.

Pero otras puede atragantarse. Es un poco lo que ocurrió en la pasada 2024-25. Arturs Kurucs vio que hacerse un hueco la rotación seguía siendo muy difícil y salió. Caupain, fundamental en las semifinales ante el Unicaja, no se vio salvado por la dinámica del bloque, como el año pasado en otro difícil arranque. Y, con la llegada del también extracomunitario Stephens, era carne de descarte. Brodziansky no hizo olvidar a Sleva y tardó solo un partido de Gates en pasar al olvido. Todorovic, expediente 'X', marchó a Taiwán.

Así queda la plantilla Bases David DeJulius (1,83, extracomunitario), Michael Forrest (1,83, cotonú) y Dani García (1,85, formación).

Escoltas Dylan Ennis (1,88, comunitario) y Jonah Radebaugh (1,91, comunitario).

Aleros Howard Sant-Roos (2,01, comunitario), Sander Raieste (2,04, formación) y Will Falk (2,03, formación).

Ala-pívots Kaiser Gates (2,01, extracomunitario), Toni Nakic (2,03, comunitario) y Rubén López De la Torre (2,01, formación).

Pívots Devontae Cacok (2,01, cotonú), Emanuel Cate (2,07, formación) y Moussa Diagne (2,11, formación).

En pleno reajuste, el UCAM llegó a verse en enero con catorce jugadores. Dos más del máximo por convocatoria. Sito Alonso admitía que «son muchos» y no escondía que «hay jugadores que pueden buscar una salida». Hoy, y desde el pasado viernes, cuando se hizo oficial el fichaje de Devontae Cacok, la plantilla del UCAM está cerrada en catorce jugadores. Dieciséis, contando a Lee Aaliya y Joao Neves, estrellas del equipo sub-22 y que estarán en dinámica del primer equipo.

Alerta desde el comienzo

Y es que para el UCAM no hay más futuro que lo que pase entre el 20 y el 24 de septiembre en Sámokov, donde se jugará el difícil pase a la Champions League. Allí habrá de ganar tres partidos sin fallo posible. Si no, caerá a la FIBA Europe Cup. Un bajón de sensaciones del que nadie quiere oír hablar para arrancar el 40 aniversario.

Por eso, Sito Alonso quiere una plantilla larga en la que todos sus miembros quieran demostrar algo. En el base, si este año García quiere jugar algo más que el pasado, nada fácil lo tendrá con las llegadas de DeJulius, ex Euroliga, y Forrest, tercer máximo anotador en Italia. La potencia física de uno y la electricidad con el balón del otro quieren aumentar el arsenal de Sito en el exterior y descargar a un Ennis que, sin su amigo Radovic en la capitanía, tiene por delante una temporada para liderar más allá de sobre el parqué. Radebaugh, inmejorable complemento que, como él, renovó antes de terminar el curso.

El perfil de los fichajes y el 'overbooking' empujarán las ganas de ganarse un puesto en un club que no se permite el error

Pero si hay un jugador que, cuando está bien, hace que el equipo funcione (y al contrario), ese es Howard Sant-Roos. El cubano tuvo un año pasado irregular entre las lesiones y la falta de ritmo pero, los días que dio con la tecla, fueron los mejores del UCAM. Jugador para todo, este verano se ha entrenado a destajo, especialmente el tiro. No pondrá Kurucs el músculo, pero Raieste es, quizás, el jugador del equipo con mayor necesidad de reivindicación en una posición que completa el canterano Falk.

Experiencia y talento

Por dentro, Nakic fue la rápida respuesta para llenar el vacío de Radovic. Experiencia y talento con los que hacer competencia a Gates, el mejor tirador del equipo y esencial para Sito desde su llegada. Inesperado, pero necesario en el complejo mercado de cupos, el fichaje de Rubén López De la Torre para las tres próximas temporadas.

Aunque es más cerca del aro donde también se medirán los objetivos del UCAM. Cacok es una de las grandes apuestas de Gómez de los últimos años. Lleva sin jugar desde hace casi dos años, son pocos los centímetros para jugar de '5' y se le requiere impacto inmediato. Cate, de vuelta mejor de lo que se fue, y Diagne, respetado veterano y de alta efectividad en pocos minutos, seguridad para su entrenador.