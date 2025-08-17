Nemanja Radovic: «Si hubiese participado más en la pista, habría seguido en el UCAM»

Mañana empieza una nueva pretemporada para el UCAM y en ella no estará Nemanja Radovic (Berane, 33 años). El máximo anotador histórico del club, ... el que probablemente sea su leyenda más grande, iniciará una nueva etapa, la más intrigante, de su carrera. Por motivos ajenos a su nuevo equipo, su fichaje aún no es oficial y pide conservar esa privacidad, pero el ala-pívot montenegrino recibe a LA VERDAD en Belgrado, una ciudad que «me encanta», donde nació su hijo Niksa, donde se pone a punto de una lesión que ocultó los dos últimos partidos de liga porque «no quería borrarme» y donde pasa los veranos, para hablar por primera vez de su salida. De manera honesta y de puro corazón, cualidades que hicieron de él un favorito de la grada desde su llegada en febrero de 2014, con un peinado estilo cresta y balbuceando un español aprendido en su país mientras veía 'Los Serrano'.

–Ya va pareciendo real.

–Sí, la verdad es que parecía una película salir después de tanto tiempo, con esas despedidas tan emotivas que he tenido en la ciudad. Reconozco que todavía no era del todo consciente, pero ahora lo tengo más asumido y tengo que adaptarme a esta nueva realidad. Mi tiempo allí ha sido muy bonito, pero ahora toca una nueva etapa y me estoy preparando para ella. Me voy a otro continente, a un equipo nuevo y todo nuevo. Si te dijera que no tengo algo de miedo, te mentiría, pero salgo de la zona de confort y eso también me hace estar ilusionado.

–¿Ha seguido el mercado del UCAM? ¿Qué le parece el equipo que ha hecho?

–Sí, he seguido todos los movimientos, creo que Alejandro Gómez ha hecho un gran trabajo en los fichajes, considerando el presupuesto que tiene. Al principio no parecía que iba a ser así, pero hay mucha gente nueva, tendrán que adaptarse a la Liga Endesa, al sistema de Sito y a la filosofía del UCAM, que es muy importante. Yo siempre intenté explicar a todo el que venía que no se puede jugar en Murcia igual que en cualquier otro equipo: hay que pelear y darlo todo. Y, si lo haces, da igual si ganas o pierdes, la afición te agradece que te dejes todo en la pista.

-Comentó Gómez que le pidió llamar a Nakic en la negociación. Usted ha ayudado a que vinieran a Murcia varios jugadores. ¿Hay un futuro como agente?

-Alejandro me pidió hablar con Nakic, pero, cuando le llamé, ya estaba totalmente convencido, porque todos conocemos a Alejandro y ya sabemos cómo vive y transmite la pasión por su trabajo, sabe cómo hablar a la gente. Yo simplemente le expliqué un poco más sobre el club y hace un par de días me llamó para preguntarme algunas cosas de la ciudad. Y sí, puede ser un futuro para mí, ya veremos. Me queda algún añito más de jugador y, ya luego, a buscarse la vida.

-No ha trascendido el equipo al que va, pero podrá concretar algo más que el continente.

-Sí, me voy a Taiwán, y la ciudad en la que jugaré es Taipéi. Mucha gente que ha estado ahí me ha dicho que es una ciudad súper cómoda para vivir, que es muy diferente a China, muy occidental, y que lo voy a pasar súper bien. A ver qué me espera ahí. He estado viendo partidos, porque me gusta llegar informado, y conozco a mucha gente que ha estado, como Marko Todorovic, que al poco de llegar allí me dijo que aquello era súper chulo.

-¿Esto surge porque le buscan o usted le pide a su agente que sondee el mercado?

-Mi agente no tenía trabajo por mi parte. Teníamos contrato hasta 2027 en el UCAM y, como habíamos hablado muchas veces, el plan luego, quizás, era trabajar en el club. Pero ya sabemos que la vida da muchas vueltas y esto, de verdad, me vino solo. Fue una oferta muy interesante, lo pensé muy bien, lo hablé con mi familia y también con Alejandro. No sé si se me entendía en rueda de prensa, porque estaba medio llorado, pero él es una persona muy importante para mí, tenemos una relación de padre e hijo y él también sabía que tenía que tomarlo.

-¿Cómo es ese momento de contárselo a su entorno?

-Para mucha gente ha sido un 'shock'. He tenido muchas charlas incómodas, pero la más difícil fue la de explicarle a mi hijo que tendría que irme a vivir a otro país a jugar una temporada, porque mi mujer y él se quedan en Murcia. Fue muy difícil.

-Será la primera vez que vaya a estar solo en su carrera desde que conoció a su mujer.

-Sí, va a ser muy difícil también para ella. Yo intentaré desde Taiwán ayudar en todo lo que pueda, pero vamos a estar bien seguro y, además, vendrán dos o tres meses conmigo. Es algo que hacemos por nuestro futuro, no es solo por mí, para que yo disfrute, lo hacemos por nosotros como mi familia, estamos en el mismo equipo y entendemos que esto no es para toda la vida.

-¿Tiene ya un poco esquematizado cómo va a ser su día a día allí?

-Por el momento me he puesto a aprender chino. Es difícil, pero ese es mi primer objetivo y lo voy a conseguir porque me encantan los idiomas. También estoy leyendo mucho sobre Taipéi e informándome de cómo es la vida allí. Cuando esté intentaré descubrir la ciudad por mí mismo, mi piso está muy cerca de un parque que dicen que es como Central Park en Manhattan. También estoy con ganas de probar la comida local, aunque echaré de menos la cocina de mi mujer y la murciana.

-¿Jugar más es lo que le podría haber mantenido en el UCAM?

-Pues sí. Sí. Quiero mucho al club. Y siempre he querido ser parte de él, no solo en victorias y derrotas, también en hacer que todo el mundo esté bien. Como comenté en rueda de prensa, mi rol ha disminuido el último año y lo he pasado bastante mal. Antes de la temporada pasada estuve todo el verano entrenando porque ya había firmado el nuevo contrato por tres años más, soy una persona muy disciplinada y lo último que quería era, habiendo firmado tres años, relajarme y no dar el máximo. Quería seguir a mi mismo nivel, ayudar al equipo y no fallar a Alejandro, porque, con 33 años, firmar un contrato de esa duración, es bastante difícil. Tenía esta responsabilidad. Me preparé muchísimo y era difícil para mí no participar en la pista. Sí participaba como capitán ayudando en todo lo que fuera, pero es difícil, cuando eres jugador y sientes que puedes aportar, sentir que no estás ahí disfrutando al máximo con tu equipo. Si hubiese participado más en la pista, seguro que habría seguido allí.

-Eso es fácil de entender. Usted es jugador de baloncesto y necesita jugar. Hace solo dos años fue el más valorado del equipo.

-Para mí era importante dejar esto claro. Sí que es muy buena oferta, por mucho más dinero, pero necesito jugar. Yo, además, soy consciente de que entro en una edad en la que no soy tan rápido o tan bueno en defensa como antes, y yo entiendo que siempre hay perspectivas diferentes y, de verdad, respeto mucho a Sito si pensaba que no podía jugar más o veía más conveniente poner a otro jugador. Pero yo también tengo la mía y, como jugador que quiere jugar, ha sido difícil.

-¿Jugar en otro equipo de la Liga Endesa es impensable?

-Ahora mismo sí. Pero también lo era ir a Taiwán. Nunca sabes por dónde te va a llevar la vida. Me sigo sintiendo muy bien físicamente y me encantaría volver a Murcia, pero nunca se sabe. Después de este contrato no seré más joven.

-La primera vez que salió de Murcia, en 2017, también perseguía un mayor rol. Quizás no había minutos tanto para Antelo como para usted.

-Sí, de primeras puede ser muy parecido, pero creo que es muy distinto. Yo alcancé un muy buen nivel, pero también estaba Antelo, que es español y cupo. En ese momento entiendo perfectamente la decisión que tomó el club. De hecho, yo habría hecho igual. Era una decisión lógica. Alejandro, de todas formas, quería mantenerme, pero yo en ese momento de mi carrera quería jugar más. Y creo que fue bueno para mí salir. Fue una temporada regular aquella con el Obradoiro, pero en Zaragoza pasé dos años increíbles a nivel personal y profesional.

-Allí alcanza el mejor nivel de su carrera y es entonces cuando vuelve a Murcia. Usted sabía que podría haber vuelto más tarde y, quizás, aspirar a más.

-En aquel momento fue mucha gente la que me lo dijo. Pero es que cuando salí de Murcia siempre quise volver. Estábamos muy cómodos. Murcia tiene algo, me encanta, quiero mucho al club y tengo muchos amigos en él. Quería volver. Pero es cierto que estaba en mi mejor nivel y, seguro que, si esperaba un poco más, habría tenido muchas mejores ofertas en verano. Mi agente me lo decía, porque, además, yo firmé muy temprano, fue como en mayo. Pero, ¿y si no hubiese firmado? No habría vivido tantísimos años tan bonitos en Murcia. Miro atrás y me hace muy feliz haber tomado esa decisión.

-Hay muchos jugadores que están un año en un sitio y dicen eso de «este lugar siempre será mi casa». Pero, en su caso, es tal cual. Su mujer y su hijo seguirán viviendo allí y usted volverá.

-Últimamente sí que veo mucho eso, pero eso no puede ser, ¿cómo va a ser tu casa un sitio en el que has estado solo un año? Para mí es un sitio muy especial, mi familia y yo nos sentimos muy bien allí. La vida en Murcia es muy cómoda. Conozco mucha gente que va allí desde otras ciudades y se queda tan sorprendida que siempre quiere volver.

-¿Hay algo que le haga decir «quiero establecerme en Murcia»?

-Puede ser algo más con el paso del tiempo. Mi mujer y yo nos enamoramos de la ciudad, de las cosas que tiene, cómo es la gente, etc. Pero igual sí que hay un momento y es cuando le pedí matrimonio, eso seguramente dio un impulso a querer vivir aquí.

-¿Los mejores momentos con los que se queda son los más obvios?

-Entiendo que victorias como las del 'playoff' contra el Valencia y el Unicaja son una locura, pero también hubo años de pelear mucho por abajo, y esas victorias también tenían algo en especial. Cada una tiene lo suyo. Hay muchas cosas que no se ven.

-Ya sabe que su número 11, o lo viste usted, o nadie más.

-Pues no lo sabía, me enteré leyendo tu noticia, la verdad, porque no me lo dijeron y me parecía mal preguntar. Juan Pablo Mendoza me ha tratado siempre increíble. Esos carteles que ha puesto en Murcia son un gesto muy, muy bonito y que agradezco muchísimo.

«Ennis es un amigo con el que me entiendo solo con mirarnos»

Para terminar la entrevista, Nemanja Radovic escucha un audio de Dylan Ennis hablando sobre él con LA VERDAD. El ya excapitán sonríe durante los 90 segundos en que Ennis le pone por las nubes, resopla y repite de seguido «es un tío increíble». Compañeros de habitación, su amistad es de las que «no hace falta hablar, nos entendemos con mirarnos», como esas veces en las que Ennis está a punto de explotar y «se lo veo en la cara, cuando le pasa no hace caso, pero a mí me escucha». Pero bien es sabido que la verborrea es virtud del canadiense. «Hablamos mucho de la vida», cuenta Radovic, que ya estrechó lazos con él en su tiempo juntos en Zaragoza, pero, en Murcia «nos hemos hecho súper amigos». Solo lamenta «no haber disfrutado más juntos en pista, porque nos entendemos súper bien».

Capitanía huérfana

Ahora que Radovic no estará, hay un vacío en la capitanía. Puede que Ennis sea un candidato. Lo que tiene claro este murciano de Berane es que «es una responsabilidad muy grande, porque tienes que poner tu ego por detrás». A él, en cualquier caso, le hizo «madurar muchísimo» y es algo que cargó «con orgullo, ha sido muy bonito ser un líder para mis compañeros».

No tiene favorito y quizás lo mejor sea «repartirlo entre varios», pero, advierte: «Para mucha gente puede ser peligroso, porque puede hacer disminuir el rendimiento de un hombre clave».