Un siglo de vida del Murcia Club de Tenis

Almagro podría decir adiós en el MCT

En la foto de la derecha no está Nicolás Almagro, el mejor jugador de la historia del tenis en la Región de Murcia, quien no pudo acudir a la cita con 'La Verdad' por tener otros compromisos previamente concertados. Nadie ha ganado más que él -13 títulos ATP, además de otros muchos de distintas categorías- ni ha llegado más alto en el 'ranking' mundial -9º-. El torneo ATP Challenger que se disputará el próximo mes de abril podría ser el de su retirada. Fuera del circuito profesional desde hace tiempo, no tendría problemas en conseguir una 'wildcard' [invitación] para competir en las pistas del Murcia Club de Tenis. Su presencia, sin duda, sería un atractivo más. Empezó a jugar a los 8 años en el Tenis Club Algezares. Jugó con licencia por el Real Club de Tenis Barcelona hasta 2014, año en que se federó en el Murcia Club de Tenis, donde es muy respetado.