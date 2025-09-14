La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Martinez

40 1

Holger Rune

AD 0
Copa Davis

Directo | Martínez - Rune

Icono40 - AD

Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono

Buena defensa de Pedro Martínez que provoca el fallo de Rune, bola de break para el español.

IconoAD - 40

Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red

Icono

Pedro Martínez presiona el servicio de Holger Rune y pone el 40-40 en este segundo juego.

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono30 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono0 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono0 - 30

Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono

Buen inicio de partido por parte de Pedro Martínez que gana fácil con su servicio.

Icono1 - 0

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono40 - 0

Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera

Icono30 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono15 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono

Un Rune que este año se proclamó campeón del Conde de Godó y con un historial que contempla haber sido campeón de un Masters 1000, en 2022 en París.

Icono

El cuarto punto se lo va a disputar Pedro Martínez y Holger Rune. Tarea complicada para el español ante el número 11 del mundo aunque en su único enfrentamiento previo ganó Pedro Martínez, en octavos de Rotterdam este mismo año.

Icono

España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo para poder estar en la Final a 8 de Bolonia. De momento ya ha dado el primer paso con el triunfo en dobles y ahora tendrá una nueva “match ball” en este cuarto encuentro de la eliminatoria.

Icono

Tampoco empezó bien el encuentro de dobles disputado hace unas horas en el que August Holmgren y Johannes Ingildsen se imponían por 6-1 en el primer set. Pero la pareja formada por Pedro Martínez y Jaume Munar le daba la vuelta al encuentro, devolviendo la emoción a la eliminatoria.

Icono

El sábado todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.

Icono

Buenas tardes y bienvenidos a este cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.

Actualización disponible

