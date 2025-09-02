La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La plantilla de ElPozo Murcia atiende en la mañana del lunes al árbitro Alejandro Martínez. ElPozo Murcia

El fútbol sala español se apunta a la moda del videoarbitraje

El sistema VIR aterriza en la Primera División en un formato similar al de Primera RFEF, con una revisión por periodo que solicitarán los técnicos

Antonio Zomeño

Murcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:09

El regreso de la acción al 40x20 acecha a la vuelta de la esquina. La campaña 2025-26 de la Primera División de fútbol sala ... echará a rodar el próximo viernes para el Jimbee Cartagena (21.00 horas) en su defensa del título; el sábado será el turno de ElPozo Murcia (20.00h), un gigante dormido que quiere despertar tras un año lleno de altibajos. Pero la vuelta al ruedo contará con una novedad de calado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

