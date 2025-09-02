El fútbol sala español se apunta a la moda del videoarbitraje

El regreso de la acción al 40x20 acecha a la vuelta de la esquina. La campaña 2025-26 de la Primera División de fútbol sala ... echará a rodar el próximo viernes para el Jimbee Cartagena (21.00 horas) en su defensa del título; el sábado será el turno de ElPozo Murcia (20.00h), un gigante dormido que quiere despertar tras un año lleno de altibajos. Pero la vuelta al ruedo contará con una novedad de calado.

La LNFS incorpora este curso el Soporte de Vídeo (VIR) a todos los pabellones de la Primera División masculina. La medida, probada con éxito en torneos de una sola sede como la Copa del Rey, la Copa de España, la Copa de la Reina o la Supercopa, se extiende ahora a la liga regular y el 'playoff', así como a las eliminatorias por el título de futsal femenino.

Esta herramienta de videoarbitraje llega en medio de las dudas generadas por la nefasta carta de presentación del FVS en el debut del FC Cartagena en Primera RFEF. Y es que este VIR, el sistema elegido para el fútbol sala por la RFEF, es una réplica en miniatura. Los supuestos revisables son los ya conocidos: acciones de gol, penaltis, expulsiones, errores de identificación de jugadores y, aquí la novedad propia del deporte, en fallos de cronometraje. Además de las revisiones de los árbitros puedan iniciar cuando consideren oportuno, cada banquillo dispondrá de una solicitud por periodo no acumulable; en caso de prórroga, cada equipo obtendrá una adicional.

Desde el CTA se subraya que el VIR no pretende interrumpir el ritmo del juego, sino ayudar a unificar criterios durante los 40 minutos. Con un protocolo acotado y personal especializado, la liga aspira a minimizar errores graves y a que las decisiones más determinantes lleguen con el máximo soporte tecnológico.

Nuevos criterios arbitrales

La primera plantilla de ElPozo, que abre el curso ante el Córdoba en el Palacio de los Deportes de Murcia, recibió este lunes una charla informativa a cargo del árbitro internacional murciano Alejandro Martínez Flores. En ella se repasaron algunos de los ajustes en el reglamento para este nuevo curso, alineados con la guía FIFA: se castigarán como libre directo las manos con el brazo separado del cuerpo que agrandan el volumen. Las manos pegadas o de apoyo no se sancionarán, salvo si el jugador anota inmediatamente después de un contacto accidental, acción que invalidará el tanto con libre indirecto. Si una mano evita un gol, se señalará penalti; la tarjeta será roja si es voluntaria y amarilla si es involuntaria. Cuando la infracción que frustra el gol se produce fuera del área, el castigo siempre será el de la tarjeta roja directa.

Cuatro jugadores de ElPozo y seis del Jimbee en la prelista española

El seleccionador absoluto de fútbol sala, Jesús Velasco, anunció este lunes la presencia de cuatro jugadores de ElPozo Murcia y seis del Jimbee Cartagena en la prelista para los dos partidos amistosos que se disputarán ante Armenia el próximo 19 de septiembre en Pamplona y el 21 en Tudela. Ambos encuentros son los primeros partidos de preparación para el Europeo de 2026 que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 20 de enero al 7 de febrero, donde le selección española buscará su octavo entorchado continental diez años después del último.

ElPozo Murcia aportará a la concentración dos caras nuevas llegadas este verano: los cierres Adrián Rivera, procedente del AD Sala 10, y Bebe, ex del Jimbee e Inter. Además, también estarán los habituales: el ala David Álvarez y el murciano Ricardo Mayor. Por parte del Jimbee, en la portería sumará al mazarronero Chemi; como cierre, Tomaz; en las alas, además de los habituales Cortés y Gon Castejón, estará Renato, llegado desde el Jaén; por último, aparece el pívot malagueño Pablo Ramírez.