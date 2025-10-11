La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ElPozo celebra el primer gol del partido en Manzanares. ELPOZO MURCIA
Fútbol sala

ElPozo resiste en Manzanares y continúa a la estela del líder

Los de Josan González se imponen en un gran ejercicio de solidez defensiva para adelantar al Jimbee y situarse segundos en la tabla

Antonio Zomeño

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:45

Comenta

Este ElPozo Murcia no quiere levantar el pie del acelerador. Ha tomado carrerilla, y no presenta un solo síntoma de debilidad. En la tarde del ... sábado, se impuso con oficio en la cancha de un Manzanares que se ha destacado este inicio de curso como un rival directo en la parte alta de la tabla, que llegaba al choque invicto y que hizo sudar sangre a los murcianos hasta el último segundo para volver de Ciudad Real con los tres puntos debajo del brazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas: San Javier supera los 177 litros
  2. 2 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  3. 3

    Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos
  4. 4

    Valverde reclama doce años de cárcel para el conductor que le atropelló en Murcia
  5. 5 Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 10 de octubre de 2025
  7. 7

    «Gran preocupación» por la mancha blanca del Mar Menor, que arrasa la pradera
  8. 8 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria
  9. 9 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët
  10. 10 18 calles y carreteras afectadas por las lluvias en Orihuela Costa y 46 personas trasladadas al albergue de Torrevieja

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ElPozo resiste en Manzanares y continúa a la estela del líder

ElPozo resiste en Manzanares y continúa a la estela del líder