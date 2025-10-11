ElPozo resiste en Manzanares y continúa a la estela del líder

Este ElPozo Murcia no quiere levantar el pie del acelerador. Ha tomado carrerilla, y no presenta un solo síntoma de debilidad. En la tarde del ... sábado, se impuso con oficio en la cancha de un Manzanares que se ha destacado este inicio de curso como un rival directo en la parte alta de la tabla, que llegaba al choque invicto y que hizo sudar sangre a los murcianos hasta el último segundo para volver de Ciudad Real con los tres puntos debajo del brazo.

Tras la victoria, los de Josan adelantan al Jimbee, distancian al Palma y se ponen segundos para continuar a la estela del liderato, a un solo punto del Barça tras encadenar su quinta victoria consecutiva.

Manzanares Antonio Navarro; Toni Escribano, Álvaro López, Humberto y Daniel Gabriel. También jugaron Javi Alonso, Robles, Cholami, Khalid, Deivao y Juan Emilio. 2 - 3 ElPozo Edu Sousa; Gadeia, Ricardo Mayor, David Álvarez y Dener. También jugaron Ricardinho, Bebe, Marcel, Rafa Santos y Álex García. Goles. 0-1, Rafa Santos (minuto 7). 0-2, Dener (minuto 10). 1-2, Daniel (minuto 14). 1-3, Álex García (minuto 15). 2-3, Humberto (minuto 39).

Árbitros. Carlos Enrique Bustos y Manuel Jesús Barrilero.

A los seis minutos de encuentro, ElPozo Murcia ganaba a los puntos ante un Manzanares que resistía las embestidas, diligente en tareas defensivas, achicando agua como podía. Entonces, apareció el balón parado como desatascador. El cuadro de Ciudad Real esperaba los movimientos dibujados por la pizarra de Josan cuando Ricardinho sorprendió a propios y extraños con un evío directo al área que Rafa Santos cabeceó, completamente solo, para poner el primero en el marcador (0-1). Tras el gol, los locales se estiraron sobre el 40x20, con ElPozo más cerca de la portería de Edu Sousa, pero mostrando esa solidez defensiva que se está convirtiendo en una verdadera seña de identidad.

El partido transcurría sin grandes ocasiones para ninguno de los dos conjuntos, que mostraban respeto sobre el parqué en un duelo tremendamente táctico, de igual a igual. Pero en el ecuador del primer tiempo, ElPozo dio el segundo zarpazo. Los azulones, atraídos por la asociación en corto de los murcianos, dejaron unos espacios que Ricardo Mayor aprovechó con una jugada de quilates por la banda derecha, donde recortó para sentar a su par y regalar el segundo a Dener con una asistencia magistral de caño (0-2). Pero los manchegos no iban a vender la piel tan barata, y a los cuatro minutos recortaron distancias en el electrónico. Daniel Gabriel fue el encargado de ejecutar la pena máxima señalada tras revisar la jugada en el monitor, y puso un 1-2 que apenas duró un minuto.

Fue anotar el Manzanares, y David Álvarez se topó con el palo en una suerte de advertencia de lo que, unos segundos después, estaba por llegar. Álex García culminó de forma magistral una transición rápida tras una parada salvadora de Edu Sousa, que le atajó un mano a mano a Juan Emilio para pasar de lo que parecía el empate al 1-3. Tras el descanso, llegó la resistencia defensiva de los de Josan, apoyados en un excelente Edu Sousa, que ha arrancado el curso en el mejor estado de forma que se le recuerda. Con el partido agonizando, el Manzanares recortó distancias y le puso un poco de picante a la quinta victoria consecutiva de un ElPozo con hambre de títulos.