Kike Boned: «Los aficionados reclamaban volver a codearse con los clubes grandes» JOSÉ OTÓN Domingo, 25 agosto 2019, 10:12

Si hay un miembro de ElPozo que sabe cuánto se juega el equipo murciano en la Copa Intercontinental de fútbol sala que arranca mañana en Bangkok (ElPozo debuta el martes) es Kike Boned. Disputó 180 partidos con la selección española, con la que consiguió cinco Eurocopas y dos Campeonatos del Mundo. Un bagaje internacional en el que también hay alguna final perdida, como la del Mundial en 2012, su último gran torneo con España. Una final contra Brasil que precisamente se disputó en Bangkok, justo donde ElPozo estrena una temporada cargada de retos, que puede ser clave para elevar a la entidad de la familia Fuertes a lo más alto del trono mundial.

-¿Qué significa para ElPozo competir con los mejores del mundo?

-Es una gran exposición deportiva y mediática para nosotros después de varios años sin estar en ese escaparate. Participar en seis competiciones esta temporada y que dos de ellas sean internacionales es para nosotros, como marca, club y equipo, algo muy importante.

«En la mejor época de ElPozo nos faltó un título internacional y ahora retomamos el camino»

«Jugar la Intercontinental ha supuesto una reestructuración de la planificación deportiva»

-¿Es lo que le falta a ElPozo para estar entre los más grandes?

-Somos un club muy reconocido a nivel internacional; todo el mundo conoce la historia de ElPozo, su manera de hacer las cosas y su filosofía. Pero es cierto que en la mejor época del club nos faltó ganar un título internacional y ahora retomanos ese camino. Para eso hay que competir, algo que en los últimos años no habíamos conseguido hacer. Gracias a los resultados del curso pasado tenemos la posibilidad de volver a este escenario. El aficionado de ElPozo reclamaba volver a codearse con los clubes grandes.

-Un arranque muy motivante.

-Jugar la Intercontinental ha supuesto una reestructuración en la planificación deportiva de la nueva temporada, pero supimos desde el principio que era una oportunidad para el club a todos los niveles.

-¿Cómo está ElPozo?

-Vamos a ver en qué condiciones llegamos. Este torneo tiene lugar muy pronto, aunque hemos empezado la pretemporada antes que nunca. Estratégicamente era fundamental llegar bien a esta Intercontinental y para eso adelantamos la vuelta al trabajo, sabiendo que corremos el riesgo de que la pretemporada se pueda hacer muy larga.

-¿Llegará Miguelín?

-Nuestro hándicap es a nivel grupal, más allá del estado físico de algún jugador. Tenemos gente nueva en la plantilla y, por mucho que queramos acelerar ciertos procesos del juego, es pronto. Somos conscientes y sabíamos las condiciones cuando aceptamos competir en este torneo. Vamos con la ilusión de poder competir para ganar el título.

-Muchos de los rivales están en mitad de la temporada.

-Los equipos brasileños y asiáticos llegan muy rodados, compitiendo, con un punto de forma mejor que el nuestro. Nosotros llegamos con poco bagaje, pero no va a ser ninguna excusa, ya lo sabíamos.

-El sistema de competición no permite a ElPozo especular con el resultado en el segundo partido.

-Tenemos que ir con la idea de ganar los cuatro partidos. Si los ganamos, somos campeones. No hay más. En un grupo de tres en el que juegas el primero de los partidos de cada jornada, el resto va a saber nuestros resultados. Se hace difícil que exista otra forma diferente de pasar a las semifinales que no sea ganar los dos partidos. Esa tiene que ser nuestra misión. Con ese objetivo vamos, el de ganar primero al campeón de Asia y después al Magnus. Nos planteamos llegar de la mejor forma posible y adaptarnos a las condiciones de Tailandia. Yo las he vivido y son complicadas por el clima y el cambio horario. Por eso hemos viajado con varios días de antelación.

-Según su experiencia, ¿cómo debe afrontar ElPozo este torneo?

-Al final hay que llegar a competir desde el primer minuto. Ser coscientes de que va a ser un torneo complicado y de que tenemos muchas opciones. Tenemos que ser nosotros mismos. Desde el año pasado transmitimos la idea de que, ganemos o perdamos, tenemos que reconocernos en la cancha. Lo conseguimos el año pasado. Todos sabían a qué jugábamos y nosotros sabíamos a lo que jugábamos. Eso nos podrá a llevar a ganar o perder, pero debemos quedar satisfechos con el trabajo.

-¿Contento con el equipo?

-Estamos contentos de las cuatro semanas intensas de trabajo, de cómo se ha preparado el equipo para llegar en las mejores condiciones. Es una cuestión de inconformismo, de compromiso. El equipo va a trabajar para conseguir objetivos.

-¿Qué siente tras ser nombrado el mejor cierre histórico de la Liga?

-El sentimiento es de gratitud. Hace cinco años que me retiré, después de 19 como profesional. Que la gente te reconozca y te tenga en su memoria es gratificante. Y es un honor que le elijan a uno con la cantidad de jugadores que han pasado por la Liga que de tanto nivel. Es un orgullo que comparto con todos los cierres a los que represento en ese quinteto.